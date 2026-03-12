元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「天才」と絶賛する男性アナウンサーを実名で明かした。

この日はフジテレビの2年先輩のフリーアナウンサー・長野智子とともに出演。2人でテレビとラジオの違いについて語る中、中井は「フジテレビはテレビ局専門だったので。TBSとかはラジオもテレビも両方できる。そこで培われて、こうどっちかに専念していく方とか、安住（紳一郎）さん、“天才・安住紳一郎”みたいな、どっちも使い分けながら素晴らしい放送を続ける男、みたいな人もいらっしゃって」とTBSの安住紳一郎アナウンサーの名前を挙げた。

「いやー、安住は凄いですよ。呼び捨てで本当申し訳ないですけど」としつつ「TBSのエレベーターに結構いっぱい乗ってて、自分が乗って、ある階で止まったら何人か降りていったんですけど、その中の1人が安住さんで。降りる時に突然“おはようございます”って言って降りていった。“安住だ！”みたいな。黙ってると気配消しとく、みたいな。凄いですね」と苦笑した。

長野も「安住さんは本当に何年かに一度の天才ですね」と絶賛。中井は「これからどういうアナウンサー人生を歩んでいらっしゃるのかが凄い（楽しみ）。でも、ラジオはずっとやれますから」とエールを送った。