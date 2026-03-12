南極大陸の景色や観測隊員の様子を記録した写真や映像の展示が行われます。



展示されるのは、2024年12月から約4か月にわたって第66次南極地域観測隊に同行した、秋田魁新報社の大久保瑠衣記者が撮影した写真や映像、約40点です。

氷の海を進む観測船「しらせ」や南極大陸の壮大な景色、過酷な環境のもとで観測に取り組む隊員の姿など、新聞の誌面や電子版ではこれまで未公開だった写真も展示されるということです。





大久保記者本人が南極のウラ話を語る、ギャラリートークも予定されています。

写真展「南極にて―第66次観測隊同行記録ー」は3月14日から26日まで、秋田市山王のさきがけホールで開催されます。



期間 3月14日(土)～3月26日(木）※16日(月)・23日(月)は休館

時間 午前10時～午後5時

会場 さきがけホール（秋田市山王臨海町 秋田魁新報社1階）

料金 無料



＊ギャラリートーク「南極経験者と大久保記者が語る南極ウラ話！」

①3月14日(土) 午後1時半～

②3月22日(日) 午前11時半～



＊来場者特典

会場内に掲示の二次元コード読み取りで「南極の景色スマホ用待ち受け画像」プレゼント



＊会場内の写真撮影・SNS掲載可能です（写真の接写・フラッシュ・三脚の使用は不可）