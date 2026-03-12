１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円１１銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５９円１０銭近辺で推移していたが、午前９時１０分過ぎには１５９円２３銭近辺までドル高・円安が進行。その後、午前１０時４０分過ぎには１５８円７０銭台まで軟化した。ホルムズ海峡やその付近で貨物船などが新たに攻撃を受けたことが伝わり、イラン戦争が長引くとの見方から原油価格が上昇するなか、「有事のドル買い」が強まった。ただ、日米当局からのレートチェックが実施された１月２３日の水準に到達したことから警戒感も台頭。いったんドル売り・円買いも強まった。しかし、１５８円台後半の水準では下値を拾う動きが強く、午後にかけ１５９円台に値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５３９ドル前後と同０．００８０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS