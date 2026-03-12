B&ZAIの今野大輝と加藤史帆がW主演を務める連続ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』が、4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送されることが決定した。

村山犬が漫画を、ちかふじが漫画を務める原作漫画は、累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破する人気コミック。孤高の天才プログラマーと世話焼き不憫女子が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”だ。

29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”若月郁だった。

孤高の天才プログラマー・若月郁を演じるのは、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルグループ・B&ZAIでリーダーを務める今野。音楽活動だけでなく、舞台などに精力的に出演し、本作で連続ドラマ初主演を飾る。今野は「僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は『連ドラの主演か！』とびっくりしました。僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張りました」と意気込みを語っている。

崖っぷちヒロイン・星野凛を演じるのは、日向坂46を卒業後、現在はモデルや女優としてマルチな活躍を見せる加藤。本作では人生ドン底の“等身大の女性“に挑戦。数多くの読者を惹きつけている原作について、加藤は「思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです」と語っている。

作画を担当している漫画家の村山犬は、実写ドラマ化決定について「作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。さらに原作者のちかふじは、「お話をいただいたときは非常に驚きました。沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思います」とドラマ化への期待を溢れさせた。

あわせて公開された役写真では、今野はスーツに身を包み、凄腕プログラマーらしい洗練されたビジュアルを披露。加藤は華やかなドレスを身に纏い、原作の凛が持つ清楚で素直なイメージを表現している。

村山犬による描き下ろしイラストには、発表に緊張する星野凛が若月郁の服を引っ張ってしまう様子が描かれている。

【コメント】・今野大輝（若月郁役）

B&ZAIの今野大輝です。僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は「連ドラの主演か!」とびっくりしました。原作を何度も読ませてもらって、僕なりの若月郁を演じられるよう精一杯頑張りました。是非たくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいです。

・加藤史帆（星野凛役）

星野凛役を演じさせていただきます、加藤史帆です！お話をいただいてすぐに原作を読み、思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！

・村山犬（漫画）

実写化のお話をいただき、大変光栄に思っております。このような素晴らしい機会をいただけたのは、魅力あふれる物語を生み出してくださった原作者のちかふじ先生と編集部の方々、そして作品を支えてくださった皆様のおかげです。作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください。

・ちかふじ（原作）

制作当初、メディア化されるとは考えていなかったのでドラマ化のお話をいただいたときは非常に驚きました。貴重な機会をいただけましたこと、大変感謝しております。キャスト様および制作陣の方々、編集部など、沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思いますので、ぜひドラマ版の「天才様」も楽しんでいただけますと幸いです！

（文＝リアルサウンド映画部）