キャンペーン：OWC、メモリーカード/ポータブルSSDを最大19.7％値上げ
キャンペーン：OWC、メモリーカード/ポータブルSSDを最大19.7％値上げ
Atlas Pro 256GB CFexpress4.0 Type B
Other World Computing, Inc.（OWC）は3月12日（木）、一部の同社製メモリーカード、ポータブルSSDを対象に価格改定を実施すると発表した。3月16日（月）に新価格を適用する。
新価格は1.8～19.7％の値上げ。価格改定の理由は「フラッシュメモリー価格の変動に対応するため」としており、同社が価格改定を実施するのは今年に入って3回目となる。
最も値上げ率が高いのは、CFexpress 4.0 Type Bメモリーカードの「Atlas Ultra（2TB）」で＋19.7％。そのほかSDXC UHS-IIカードやポータブルSSDなど、同じシリーズの中でも容量によって値上げの対象になっているものとなっていないものがあるようだ。
CFexpress 4.0 Type B Atlas Ultra（1TB）：84,280円→94,980円（＋12.7％） Atlas Ultra（2TB）：158,710円→189,970円（＋19.7％） Atlas Pro（256B）：30,740円→30,740円（変更なし） Atlas Pro（512GB）：43,170円→48,350円（＋12.0％）
CFexpress 4.0 Type A Atlas Pro（240GB）：29,360円→34,540円（＋17.6％） Atlas Pro（480GB）：43,170円→48,350円（＋12.0％） Atlas Pro（960GB）：82,890円→98,440円（＋18.8％）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra（128GB）：20,720円→24,180円（＋16.7％） Atlas Ultra（256GB）：37,990円→37,990円（変更なし） Atlas Ultra（512GB）：81,170円→81,170円（変更なし）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro V60（128GB）：12,090円→13,810円（＋14.2％） Atlas Pro V60（256GB）：31,080円→32,810円（＋5.6％） Atlas Pro V60（512GB）：48,350円→51,810円（＋7.2％） Atlas Pro V60（1TB）：77,710円→91,530円（＋17.8％）
Portable SSD（Thunderbolt 3） Envoy Pro FX（1TB）：60,440円→65,620円（＋8.6％） Envoy Pro FX（2TB）：94,980円→94,980円（変更なし） Envoy Pro FX（4TB）：172,700円→184,790円（＋7.0％）
Portable SSD（USB4） Express 1M2（0TB・ケース）：20,720円→20,720円（変更なし） Express 1M2（1TB）：51,810円→56,990円（＋10.0％） Express 1M2（1TB）：94,980円→94,980円（変更なし） Express 1M2（4TB）：158,880円→172,700円（＋8.7％） Express 1M2（8TB）：293,570円→298,770円（＋1.8％）