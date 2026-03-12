「地球上でトップクラス」プレミア強豪相手に躍動！ マンＣ戦でハット達成のマドリーMFに同僚DFは感嘆「欠点がなく、できないことは何もない」
ラ・リーガのレアル・マドリーは現地３月11日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグでプレミアリーグのマンチェスター・シティとホームで対戦。３−０で快勝した。
この一戦で圧巻の活躍を見せたのが、フル出場したフェデリコ・バルベルデだ。
まずは20分、GKティボー・クルトワのロングフィードを上手くトラップし、そのままドリブルで前進。飛び出してきた相手GKジャンルイジ・ドンナルンマをかわして、右足でシュートをゴールに流し込む。その７分後には、ヴィニシウス・ジュニオールからのパスが相手に当たってこぼれたボールを敵陣エリア内で収め、左足を振ってネットを揺らす。
さらに42分には、ブラヒム・ディアスの浮き球のパスに反応し、技術の高いタッチで相手をかわして右足でフィニッシュ。ハットトリックを達成した。
米大手スポーツメディア『ESPN』によると、この試合で83分までプレーした同僚のトレント・アレクサンダー＝アーノルドは米『CBS』の取材に応じ、見事なパフォーマンスを披露したウルグアイ代表MFを絶賛。「彼（バルベルデ）は、地球上で最も過小評価されているサッカー選手だ。何年もそうだった」とし、次のように語った。
「私はここ（マドリー）に来る前から、彼（バルベルデ）のプレーを称賛していた。欠点がなく、できないことは何もない。彼がチームにもたらすエネルギーと貢献は計り知れない。決して文句を言わず、毎試合限界まで自分自身を追い込む。それは、非常に素晴らしい特性だ。間違いなく、地球上でトップクラスのミッドフィルダーの一人だ」
殊勲のマドリー主将は、17日にアウェーで開催される第２レグでもハイパフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリー主将が22分間で圧巻３発！
