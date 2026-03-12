「地球上でトップクラス」プレミア強豪相手に躍動！ マンＣ戦でハット達成のマドリーMFに同僚DFは感嘆「欠点がなく、できないことは何もない」

「地球上でトップクラス」プレミア強豪相手に躍動！ マンＣ戦でハット達成のマドリーMFに同僚DFは感嘆「欠点がなく、できないことは何もない」