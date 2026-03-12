―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月10日から11日の決算発表を経て12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7435> ナ・デックス 　東Ｓ　　 +9.89 　　3/11　　　3Q　　　156.44
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ　　 +3.84 　　3/11　　　3Q　　　 38.03
<5031> モイ 　　　　　東Ｇ　　 +0.64 　　3/11　本決算　　　 18.51
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 +0.25 　　3/11　　　3Q　　　　4.16

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース