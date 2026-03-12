

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月10日から11日の決算発表を経て12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7435> ナ・デックス 東Ｓ +9.89 3/11 3Q 156.44

<4026> 神島化 東Ｓ +3.84 3/11 3Q 38.03

<5031> モイ 東Ｇ +0.64 3/11 本決算 18.51

<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ +0.25 3/11 3Q 4.16



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



