スリー・ディー・マトリックス <7777> [東証Ｇ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常損益は27.4億円の黒字(前年同期は13.8億円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同損益を従来予想の3.4億円の黒字→14.1億円の黒字(前期は24.8億円の赤字)に4.1倍上方修正し、従来の14期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常損益も従来予想の16.6億円の赤字→6億円の赤字(前年同期は16.8億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常損益は7.3億円の黒字(前年同期は5.8億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.2％→13.7％に急改善した。



株探ニュース

