トーエル <3361> [東証Ｓ] が3月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の15.7億円に減り、通期計画の22.2億円に対する進捗率は70.7％にとどまったものの、5年平均の64.7％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の6.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.8％増の8.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.7％→9.3％に改善した。



株探ニュース

