３月１２日（木）のヒルナンデス！「春の伊豆１泊２日満喫旅」「リユースショップ大調査」「国民意識調査ビンゴ」
「春の伊豆１泊２日満喫旅」
お得なフリー切符を使って静岡県伊東市の春におすすめのスポットを巡る
１泊２日旅をご紹介。
＜出演者＞
横山裕（SUPER EIGHT）
はしのえみ
永尾柚乃
＜ご協力いただいたバス＞
東海バス
＜利用したフリー切符＞
東海バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」 大人1,800円（小人900円）
＜放送で伺った施設＞
【魚処おお田】
地元で獲れた新鮮な魚を使った海鮮料理を提供しているお店。
・春膳 ２，６４０円 ※刺身の種類は日によって変更があります
・大漁ちらし寿司 ２，９７０円 ※刺身の種類は日によって変更があります
・金目鯛の煮付膳 ３，３００円
約１万５０００年前に起きた火山の噴火で形成された絶景スポット。
周辺にあるつばき園やつつじ園は無料で楽しむことができる。
・リフト料金 （往復）大人：1,000円 小学生：100円
【Cafe・321】
小室山の頂上にある絶景が望めるカフェ。
・地層カフェラテ 750円
・MISORAヨーグルトフラッペ ストロベリー 800円
・伊豆月ヶ瀬の梅ソーダ 700円
【フルーツパーラー伊豆旬実堂】
伊東駅のすぐそばにある2024年にオープンしたばかりのお店。
地元で獲れたフルーツを使った絶品スイーツが大人気。
・生いちごプリン 520円
・丸ごといちごソフト 680円
・さくらプリン 480円
【湯の花通り商店街】
食べ歩きやお土産探しにぴったりなお店を中心に４０軒以上のお店で賑わう商店街。
ご協力いただいたお店
・梅家
・松田椿油店
・平田屋ひもの店
【伊東ホテルジュラク】
２０２４年にリニューアルオープンした全室オーシャンビューのホテル。
●和室ツイン
一泊２食付き
１人 ２４，３００円〜
※２名１室利用時
※時期やプランにより料金に変動があります
●春割りプラン
3月16日（月）〜
宿泊料金10％オフ＋石舟庵 桜しぐれ6個付き
※４月中旬からは「抹茶しぐれ」になります
※情報は全て放送時のものです
「リユースショップで春の新生活商品を大調査！」
不要品を買い取り、整備・清掃をして販売しているリユースショップ。
新生活のこの時期、新しい家具家電・雑貨などをお得に買うための心強い味方。
そんなリユースショップで新品で買うよりどのくらいお得に買えるのかを大調査！
今回は、「トレジャーファクトリー幕張店」へ！
＜出演者＞
・榊原郁恵
・柳原可奈子
・浦野モモ（日本テレビアナウンサー）
＜伺ったお店＞
トレジャーファクトリー 幕張店（千葉県千葉市）
※情報は全て放送時のものです
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ９を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
＜20代〜70代男女に聞いた！好きなスイーツといえば＞
１位：ケーキ
２位：シュークリーム
３位：プリン
４位：アイスクリーム
５位：チョコレート
６位：どら焼き
７位：クレープ
８位：大福
９位：エクレア
