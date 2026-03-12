『おは朝』岩本計介アナ、エベレスト登山から帰国→生登場 27日に番組卒業
ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指して登山に挑戦したABCテレビの岩本計介アナウンサーが帰国、12日放送の『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）に出演した。
【写真】笑顔で帰国を報告した岩本計介アナ…古川アナ手編みのネックウォーマーも披露
『おは朝』で11年間にわたり朝の顔として親しまれてきた岩本アナは、27日をもって番組を卒業する。「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指して、2月25日に出国。登山に挑戦していた。
きょう午前6時にスタジオに登場した岩本アナ。鷲尾千尋アナやコメンテーターのREINAから「おかえりなさい」と拍手で出迎えられ、「すいません、帰ってきちゃいました」と恐縮。鷲尾アナが「無事でなによりです」と声を掛けると笑顔を見せた。
昨日帰ってきたばかりで、現地の乾燥した空気に接し続けて喉の調子が悪いことを明かした。ヒマラヤ登山については、23日から27日にかけて放送する。「最後の最後に『そんなんあるか？』『ちょっとー!?』という目にあっちゃいましたので、それも含めて、皆さまお楽しみにしててください」とアピールした。
「どの角度を見ても、前を見ようが後ろを見ようが全て絶景」と振り返った岩本アナ。現地の厳しい環境も、「助けてもらいました！古川（昌希）アナの手編みのネックウォーマー」と実物を持って、笑顔で報告。古川アナも「うれしいです！本当に使ってくださってましたもんね」と喜んでいた。
きょう、更新された番組の公式インスタグラムにも岩本アナが登場。帰国を報告し「たくさんの応援コメント、本当にありがとうございました。励みになりました」と感謝を伝えていた。
