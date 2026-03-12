アイドルグループHey！ Say！ JUMPの山田涼介が3月11日に自身のInstagramを更新。親族と楽しんだ旅行でのプライベートショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

山田は《沖縄の思い出。》とつづり、姉の娘である姪っ子と一緒に海辺で生き物探しやホエールウォッチングをした際の“おじ活”ショットに加え、車の運転席に座る自身の姿などを公開。

その前日に更新したInstagramでは《家族で沖縄に。最高の休日でした。3月はまだ涼しくてとても過ごしやすかったなぁ》とつづり、ここでは自身の写真と風景だけをアップしていた。

このプライベートショット満載の投稿に、ファンは興奮気味だ。特に運転席に座り、ハンドルを握る山田のショットへの反響が大きい。

コメント欄には

《助手席目線のお写真！！！！！神様ですか！？》

《運転の写真がかっこよすぎて声出た》

《助手席乗りたい》

などと歓声があがっている。

また、姪っ子とともに旅を楽しむ“おじ活”についても《涼介のおじ活大好き》などと反響を呼んでいる。

山田の“おじ活”の投稿はこれが初めてではない。

今年1月の冬休みには姪っ子と一緒に天体望遠鏡で月を観察する様子などを公開。2025年7月26日には《家族旅行 姪と勝負。ちなみに負けた。》などとつづり、旅先でスマートボールで対決するショットを公開。その翌日には《家族旅行パート2 海が綺麗です。なんか映えた。姉に感謝》とつづり、#姪とおしゃべり #まるでデート などのハッシュタグを付け、姪っ子と顔を寄せ、おしゃべりするショットなどを添えていた。

芸能記者が言う。

「山田さんは姪っ子を溺愛しており、姪っ子と交流する様子をたびたびInstagramに投稿しています。ファンからは《姪っ子になりたい》などという願望が寄せられるほどで、山田さんの姪っ子への愛情がファンにも伝わっているのでしょうね。

Hey！ Say！ JUMPは、昨年8月に元メンバーの中島裕翔さんが突如グループから卒業するという騒動があり、7人になりましたが、山田さんは前を向いているようです。2025年4月に初のソロオリジナルアルバム『RED』をリリースし、全国6都市20公演で約20万人を動員するソロツアーを開催。2026年2月に、発売が決定した2ndアルバム『Are You Red.Y？』をひっさげ、6月に京セラドーム、7月に東京ドームでソロドームツアー『RyosukeYamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催します。山田さんは今後もグループとソロの両方で活動していくことをファンに約束しています」

姪っ子との交流が、山田の原動力のひとつになっているのかもしれない。