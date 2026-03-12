プロ野球・ソフトバンクは12日、3軍が行う四国アイランドリーグplusの各チームとの試合日程を発表しました。

4月1日から9月末までの全32試合を発表。ファーム本拠地である「タマホーム スタジアム筑後(タマスタ筑後)」をメインに、その他の球場でも試合を行うことが明かされました。試合日程に関しては変更の可能性もあるとのことです。

▽試合日程

【4月】

1日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：タマスタ筑後

2日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：タマスタ筑後

4日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：タマスタ筑後

5日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：タマスタ筑後

7日 vs徳島インディゴソックス 球場：タマスタ筑後

8日 vs徳島インディゴソックス 球場：タマスタ筑後

9日※ vs徳島インディゴソックス 球場：タマスタ筑後

14日 vs高知ファイティングドッグス 球場：タマスタ筑後

15日 vs高知ファイティングドッグス 球場：タマスタ筑後

28日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：ホークススタジアム筑後第二

29日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：ホークススタジアム筑後第二

30日※ vs香川オリーブガイナーズ 球場：タマスタ筑後

【5月】

4日 vs高知ファイティングドッグス 球場：日本トーター野球場

5日 vs高知ファイティングドッグス 球場：日本トーター野球場

6日※ vs高知ファイティングドッグス 球場：日本トーター野球場

12日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：タマスタ筑後

13日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：タマスタ筑後

14日※ vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：タマスタ筑後

【6月】

9日 vs高知ファイティングドッグス 球場：タマスタ筑後

10日 vs高知ファイティングドッグス 球場：タマスタ筑後

11日※ vs高知ファイティングドッグス 球場：タマスタ筑後

【9月】

8日 vs徳島インディゴソックス 球場：タマスタ筑後

9日 vs徳島インディゴソックス 球場：タマスタ筑後

12日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：坊っちゃんスタジアム

13日 vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：坊っちゃんスタジアム

14日※ vs愛媛マンダリンパイレーツ 球場：今治市営球場

16日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：レクザムボールパーク丸亀

17日 vs香川オリーブガイナーズ 球場：レクザムボールパーク丸亀

18日※ vs香川オリーブガイナーズ 球場：レクザムボールパーク丸亀

19日 vs徳島インディゴソックス 球場：むつみスタジアム

20日 vs徳島インディゴソックス 球場：むつみスタジアム

21日※ vs徳島インディゴソックス 球場：むつみスタジアム

※は予備日兼練習試合として設定