プロ野球・ソフトバンクは12日、3軍が行う四国アイランドリーグplusの各チームとの試合日程を発表しました。

4月1日から9月末までの全32試合を発表。ファーム本拠地である「タマホーム スタジアム筑後(タマスタ筑後)」をメインに、その他の球場でも試合を行うことが明かされました。試合日程に関しては変更の可能性もあるとのことです。

▽試合日程

【4月】
1日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　　球場：タマスタ筑後
2日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　　球場：タマスタ筑後
4日　　vs香川オリーブガイナーズ　　　球場：タマスタ筑後
5日　　vs香川オリーブガイナーズ　　　球場：タマスタ筑後
7日　　vs徳島インディゴソックス　　　球場：タマスタ筑後
8日　　vs徳島インディゴソックス　　　球場：タマスタ筑後
9日※　vs徳島インディゴソックス　　球場：タマスタ筑後
14日　　vs高知ファイティングドッグス　球場：タマスタ筑後
15日　　vs高知ファイティングドッグス　球場：タマスタ筑後
28日　　vs香川オリーブガイナーズ　　　球場：ホークススタジアム筑後第二
29日　　vs香川オリーブガイナーズ　　　球場：ホークススタジアム筑後第二
30日※　vs香川オリーブガイナーズ　　球場：タマスタ筑後

【5月】
4日　　vs高知ファイティングドッグス　球場：日本トーター野球場
5日　　vs高知ファイティングドッグス　球場：日本トーター野球場
6日※　vs高知ファイティングドッグス　球場：日本トーター野球場
12日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：タマスタ筑後
13日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：タマスタ筑後
14日※　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：タマスタ筑後

【6月】
9日　　　vs高知ファイティングドッグス　球場：タマスタ筑後
10日　　vs高知ファイティングドッグス　球場：タマスタ筑後
11日※　vs高知ファイティングドッグス　球場：タマスタ筑後

【9月】
8日　　vs徳島インディゴソックス　　　球場：タマスタ筑後
9日　　vs徳島インディゴソックス　　　球場：タマスタ筑後
12日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：坊っちゃんスタジアム
13日　　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：坊っちゃんスタジアム
14日※　vs愛媛マンダリンパイレーツ　球場：今治市営球場
16日　　vs香川オリーブガイナーズ　　球場：レクザムボールパーク丸亀
17日　　vs香川オリーブガイナーズ　　球場：レクザムボールパーク丸亀
18日※　vs香川オリーブガイナーズ　球場：レクザムボールパーク丸亀
19日　　vs徳島インディゴソックス　　球場：むつみスタジアム
20日　　vs徳島インディゴソックス　　球場：むつみスタジアム
21日※　vs徳島インディゴソックス　球場：むつみスタジアム

※は予備日兼練習試合として設定