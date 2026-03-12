女優石原さとみ（39）が12日、都内で、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の新商品と新CM発表会に参加した。石原が出演するCM「ムテキッズ誕生！」篇がこの日から全国で放送・配信スタートした。

2人の子育てに奮闘中の石原は商品を絶賛した。「子どものためにいいのかと、私は慎重に考えてしまう。でも、これはおいしくて子どもへのご褒美にもなる。体調管理もサポートしてくれる。迷うことなく、手に取ってもらえる商品を紹介できるのでうれしい」と笑顔で話した。

そして、今後の商品への期待は「もう十分です」としながら「違う味が出て来るのかなと期待しちゃう」。さらに商品パッケージなどで「飲んだ後で遊べる展開があるとうれしい」と話した。

最後に「あまり頑張らなくていい。栄養を管理する献立を考えたり、フルーツの皮をむいたり、いろんなことを頑張るのは労力や時間を使う。でも、このサポーターがいる。甘えではなく、体調管理のサポーターにしてほしい」と母目線でアピールした。

石原は22年に第1子、25年に第2子の誕生を発表している。