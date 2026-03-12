日本モーターボート競走会は12日、SG「グランプリ」とプレミアムG1「クイーンズクライマックス」におけるトライアルの得点変更を発表した。

「グランプリ」のトライアル1stでは1着（14点）、2着（12点）、3着（11点）、4着（9点）、5着（8点）、6着（7点）は変わらず、「選手責任外欠場・失格」に関して0点だったが6点が付与されることになった。トライアル1stで敗退し、グランプリシリーズへ参加する場合もこの得点は有効となる。

「グランプリ」のトライアル2ndと「クイーンズクライマックス」のトライアルについては1着（10点）、2着（9点）、3着（7点）、4着（6点）、5着（5点）、6着（4点）は変わらず、「選手責任外欠場・失格」は0点だったが優勝戦へ進出する可能性を高めるために6着の得点から1点減じた3点が付与されることになった。

1年間の集大成として開催される大会において「選手責任外欠場・失格」となった選手のモチベーション低下を避けるために変更された。

いずれも今年のグランプリ（12月15〜20日、大村）とクイーンズクライマックス（12月26〜31日、住之江）から適用される。