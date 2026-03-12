１０日に放送されたフジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」では、広報課の仲間の裏切りが発覚。ネットでは「やっぱり裏切らないｗ」の声が上がった。

警視庁の捜査２課は、都の行政担当責任者と、小城幡建設の談合事件を捜査。都議会議員の須藤が関わっていることがほぼ確実視されているが、２課の仙北谷（味方良介）は、この事件について、今泉（福士蒼汰）に、記者にリークして欲しいと依頼する。仙北谷は、この事件にはもっと上の人物が関わっていると考えているが、警察上層部の圧力で、行政担当者と小城幡建設の常務の２人の逮捕で終わらせようとしていることを危惧。マスコミにこの事件が知られ、報道されれば引き続き捜査ができると考えていた。

その作戦は成功したように見え、ネットでは一気にこの事件が拡散される。仙北谷と今泉は須藤が関わっている証拠をついにつかむも、この情報を上層部に横流しした人物がおり、それと同時に人気アイドルが大麻で逮捕。談合事件は一気に興味を持たれなくなってしまう。

この証拠を上層部に横流しした人物が、広報２係の時永（竹財輝之助）だった。時永は警察署内での不倫がばれて広報課に異動してきた人物で、この情報横流しで、再び捜査２課に返り咲こうとしていた。

時永を演じる竹財は、令和のクズ男と呼ばれるほど、演じた役柄の３分の２が不倫やＤＶ夫などのクズ男。今回は警視庁の広報課勤務ということもあり、クズ男返上かと思われたが、７話目にしてやはり本領発揮。ネットでも「竹財さんが裏切らないはずがなかった！」「竹財さんやっぱり今回も裏切り者役だった」「そして安定の竹財さんありがとう」の声がある一方、「裏切りの裏切り…であってほしい」と実はいい人…という展開を期待する声も上がっていた。