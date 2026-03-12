女優石原さとみ（39）が12日、都内で、子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の新商品と新CM発表会に参加した。石原が出演するCM「ムテキッズ誕生！」篇がこの日から全国で放送・配信スタートした。

26人もの子どもたちと共演した石原は「すっごく楽しかった。コロナ禍以降、数年ぶりの外でのロケ。風を浴びながら子どもたちと撮影できた開放感があり、空間がすがすがしかった。子どものエネルギーもパワフルで楽しい現場でした。（自分の2人の）子どもたちと年齢も近いので。人なつっこい子どもばかりで、撮影というよりも遊んでいました。『片足立ちゲーム』や、（数字を）千まで数えられるかとか。その遊びがすごく楽しかった」と撮影を振り返った。

石原家では「必ず行っていること」があるという。「どんなに忙しくても、子どもに対して見つめ合って『あなたのことがどれだけ大切かを伝える』時間を持っています。しっかり目を見て見つめ合って。5秒でもいい。それが子どもにとって頑張れるベースになればいいなと思う」と話した。

現在の家庭での悩みは花粉症だ。「家に花粉を持ち込まないで。お風呂に直行して欲しい。工場にあるような（強い）風の出るバーが欲しい。本当に困っているので空気清浄機に頑張って欲しい」と続けた。

そして、子どもは急に発熱をすることから「大人だったら対策や予防ができるけど、子どもは急に熱が出る。何で39度なの？ それを早めに知りたい」と話した。

石原は22年に第1子、25年に第2子の誕生を発表している。