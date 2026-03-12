お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（６０）が１２日、都内で行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６ 開幕宣言イベント」に同局の若林有子アナ、元テレビ朝日でフリーアナウンサーの小川彩佳とともに出席した。

同映画祭ではＪＮＮ系列の記者・ディレクターが現場でつかみ魂を込めて世に送り出してきた珠玉のドキュメンタリーを放映する。１３日より東京・大阪・名古屋・京都・福岡・札幌で順次開催される。

太田は第１回からチェアマンとして同映画祭を見守ってきた。開幕から「オールドメディアの皆さん」と報道陣に呼びかけ笑いを誘うと「映画なんて１番のオールドメディアですけど、これが力強い」と力説。「今年は特にぐっと胸に来る作品がたくさんあって自信をもってみなさんにお届けできます」と胸を張った。

この日は太田のＴＢＳいじりがさえわたった。局アナの退社が続いていることに触れ「サンデージャポン」で共演中の若林アナに「やめちゃうんじゃないか。残ってもらいたい」と懇願。

さらに、同局の「ＮＥＷＳ２３」で顔役を務める小川に関して「テレ朝の報道ステーションからＴＢＳのライバル番組を担当している」と説明すると「偏向報道でおなじみのテレ朝とＴＢＳ。（小川は）常に偏向報道してる人」と局ごとぶった切った。

イベントの主催をいじり倒した太田のボケで会場は大盛り上がり。若林アナは「偏向報道してないです。パソコンカタカタ打たないで」と報道陣に呼びかけ。「サンジャポ」同様に太田の尻ぬぐいに奔走していた。