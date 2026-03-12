辻希美、夫・杉浦太陽の45歳誕生日祝福 家族7人ショット＆豪華自宅パーティーの様子が話題「参加者の顔ぶれがすごすぎる」「すべてが規格外」
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの辻希美が3月12日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの杉浦太陽の誕生日パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳5児のパパタレ「すべてが規格外」家族＆豪華著名人集結の自宅バースデーパーティー
辻は「3月10日はたぁくん45歳の誕生日でした」と報告し、「昔からの友達や芸能の友達…沢山の人に囲まれてお誕生日を過ごしました」と自宅でのパーティーの様子を公開。家族7人でのショットや大きなケーキを持った杉浦との2ショット、杉浦・第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットなどを披露した。
パーティー参加者の集合ショットには、NEWSの小山慶一郎やタレントのギャル曽根、鈴木奈々、あばれる君、カジサック（キングコング・梶原雄太）、クリエイターのしなこなど、豪華著名人の姿が。辻は「45歳身体には本当に気をつけていつまでも元気なパパで居てね 改めてhappy birthday」と杉浦への思いをつづっている。
また、杉浦も自身のInstagramにて「45歳のサプライズ誕生日 これは嬉しかった…感謝しかないですみんな、本当にありがとう」「そして、ノン…めちゃ頑張りが伝わってきたし、こんな素敵な誕生日にしてくれて、ありがとう」と感謝。家族ショットや参加者との写真を多数投稿している。
この投稿は「豪華すぎる」「参加者の顔ぶれがすごすぎる」「幸せ溢れてる」「すべてが規格外」「たくさんの人に愛されてますね」「この人数集まれる家すごすぎる」「家族ショット癒やされる」「お誕生日おめでとうございます」「みんなオーラがすごい」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
