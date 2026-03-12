元MOMOLANDヨンウ＆キム・ヒョンジン共演、新感覚韓ドラ「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」Leminoで配信開始
【モデルプレス＝2026/03/12】元MOMOLANDのヨンウと俳優のキム・ヒョンジンが共演する韓国ドラマ「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」（全8話毎週水曜日・木曜日最新話更新）が、Leminoにて配信を開始した。
【写真】韓ドラ出演の69歳日本人俳優、吉沢亮とまさかのキス寸前
本作は、AIが広く普及した時代を舞台に“人はなぜ誰かを求めるのか”という問いを描く新感覚ロマンス。恋愛を効率化するAIアプリが支持を集める世界で、不器用な2人が“本物のつながり”を探していく姿を描く。
Leminoでは現在、韓国や中国のラブコメ・ロマンス作品を期間限定で全話無料配信中。（modelpress編集部）
〈対象作品（一部）〉
・私のIDはカンナム美人
・ファンレターを送ってください
・紳士とお嬢さん
・よくおごってくれる綺麗なお姉さん
・パンダさんとハリネズミ
・運命のように君を愛してる
・じれったいロマンス
・とにかくアツく掃除しろ！〜恋した彼は潔癖王子！？〜
・キューピッドのキッチン
パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たち。人は傷つくことを恐れ、AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった。アプリ開発会社It’s YOU（イッツユー）の共同代表であるビアは、人と1時間以上、向き合えないトラウマを抱えながらも、最新AI恋愛アプリ“フォーミー2”の開発に奔走していた。その鍵を握るのは、容姿端麗で、高い人気を誇る小説家のソンホ。しかし彼もまた、インポスター症候群に苦しんでいた。スキャンダルと事件が絡み合う中、ビアはソンホの協力を得るため彼の世界に踏み込む。価値観が真逆で衝突ばかりの2人だが、ソンホといる時だけビアは1時間の壁を越えられると気付き、互いへの興味は次第に変化していく。やがて2人は、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始め…。
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓ドラ出演の69歳日本人俳優、吉沢亮とまさかのキス寸前
【Not Sponsored 記事】