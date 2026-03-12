元MOMOLANDヨンウ＆キム・ヒョンジン共演、新感覚韓ドラ「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」Leminoで配信開始

