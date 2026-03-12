今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある甘えん坊な猫ちゃん。投稿主さんの息子ちゃんにピタッとくっついて、ご満悦だったようです。投稿はThreadsにて、1.0万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。

【写真：息子の背中を見ると、甘えん坊の『茶トラ猫』が…大好きなのが伝わる『幸せいっぱいな表情』】

うちのネッコ、うちの息子大好きすぎだろwww

今回、Threadsに投稿したのは「ろくちゃん【保護猫活動応援イラストレーター】」さん。イラストを通して、保護猫活動を応援されています。

投稿に登場したのは、飼われている茶トラ猫ちゃんです。投稿された写真には、投稿主さんの息子ちゃんの姿が写っていました。そして、その背中には…猫ちゃんがぴったりくっついていたそうです。投稿主さん曰く、息子ちゃんが寝転がると必ず上に乗ってくつろぐのだとか。

息子ちゃんの後頭部に頭をピタッと当てて、うっとり顔をしていた猫ちゃん。どうやら猫ちゃん、息子ちゃんのことが大好きみたいです。幸せそうな表情から、大好きオーラが溢れていますね。

うっとり顔の猫ちゃんに癒された猫好きさんたち

投稿主さんの息子ちゃんの背中に乗って、うっとり顔を浮かべていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「茶トラって甘えん坊でほんと可愛いですよね」「御猫様の表情からして、完全に御キマリになられていますね」「愛おしさが溢れていて素敵です」などの声が多く寄せられていました。甘えん坊な猫ちゃんの可愛さに多くの方がときめいたようですね。

冒頭でも述べたようにThreadsアカウント「ろくちゃん【保護猫活動応援イラストレーター】」さんは、イラストを通して、保護猫活動を応援されています。描かれたイラスト解説はどれも可愛くて分かりやすいものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ろくちゃん【保護猫活動応援イラストレーター】」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。