普段は可愛い表情を見せてくれる猫ちゃんが、人が近くを通り過ぎようとした瞬間、まるで別人のようなワイルドな表情に早変わりする猫ちゃんの姿が話題となっています。そちらの光景には、「虎や、虎がおる！」「このふたりが同じ猫だとは...」と、驚きのコメントが寄せられることに。投稿は125万表示を超えて注目を集めることとなりました。

【写真：普段は可愛い表情の猫→『不機嫌』になった結果…想像を超える『とんでもない変化』】

普段はとっても可愛い表情のフク君

まるで別人のような表情を見せる猫ちゃんの姿が投稿されたのは、2頭のキジトラ猫ちゃんとの生活が綴られているXアカウント『なみお』。そこには、キジトラ猫・フク君の普段の可愛い表情をしている姿と、勇ましい表情を見せた瞬間のフク君の姿が投稿されていました。

普段のフク君は、まん丸なお目々と、微笑んでいるかのようなチャーミングなお口がとても可愛らしい表情。その姿には「上機嫌」というコメントが添えられていて、まるで「ねぇねぇ！」と、話しかけてきてくれそうなほどの明るい表情をしていたそう。

しかし、そんなフク君が"不機嫌"な時は、まるで別人のような表情なのだといいます。

"不機嫌"な時のフク君の表情がカッコイイ！

普段のフク君の隣には、「不機嫌」というコメントがついたフク君の写真が投稿されることに。そこには…睨んだ相手がその場を逃げ出してしまうような、鋭い目つきをしたフク君の姿があったそう！普段の可愛らしいフク君の姿からは想像もできない、そのワイルドな表情に思わずキュンとしてしまいます。

飼い主さんによると、フク君は人が横を通り過ぎようとすると険しい表情になり、このような表情になるのだとか。

可愛い姿もかっこいい一面もあわせ持っているフク君のギャップに、思わずハマってしまったという声が続出することとなったのでした。

そんなフク君の普段の表情とかっこいい表情のビフォーアフターには、「わかりやすい（笑）」「不機嫌極まってますねｗ」「これがまた可愛いんですよね♡」と、たくさんのコメントが寄せられています。

Xアカウント『なみお』では、そんなワイルドなギャップを持つフク君と、飼い主さんになら何でも許してしまうキジトラ猫ゆきち君の、正反対の魅力を楽しむことができますよ。

フク君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「なみお」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。