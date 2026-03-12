WBC・プールA

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、強豪キューバは1次ラウンド敗退が決まった。11日（日本時間12日）のプールA最終戦でカナダに2-7で敗れた。勝てば準々決勝進出だったが、守乱で自滅した。

1点差に迫った直後の6回に自ら流れを手放した。先頭打者の平凡なフライを二塁手が落球。ミスで出塁を許すと、負の連鎖が始まった。暴投で一塁走者に三塁まで一気に進まれた。さらに三塁側ベンチ前のファウルゾーンの飛球を捕手が落下点を見誤って捕球できず。その直後に、右翼への適時二塁打を献上した。

さらに信じられないミスが続いた。無死二塁、2ストライクから低めの変化球で空振り三振…かと思われた。しかし、捕手が体の前に落とした球を、外したマスクで拾い上げてしまった。ボールデッドとなり、打者走者と二塁走者に、それぞれ1つの進塁が宣告された。その後、1死二、三塁から左前への2点適時打を浴びた。

9回は巨人の守護神マルティネスが登板。しかし、先頭打者の打球を遊撃手と左翼手がお見合い。平凡なフライを二塁打とした。再び守備のほころびからダメ押しの7点目を奪われた。

先発のモイネロ（ソフトバンク）が4回途中まで4安打3四球ながら1失点と粘投したが、勝利にはつながらなかった。

SNS上のファンも悲鳴。「WBC初の1次落ち モイネロ可哀想すぎる」「キューバにもG.G.佐藤選手がいたのか！！！」「キューバの守備のミスも目立つけどカナダ強いな」「モイネロガチ勢のわいブチギレの守備」「さすがにミス多すぎな最終戦」「キューバがそんなレベルまで…」などの声が書き込まれた。

キューバは2勝2敗で敗退となった。一方、勝利したカナダは3勝1敗で首位通過となった。



（THE ANSWER編集部）