フィギュアスケート男子の友野一希（第一住建グループ）の大胆イメチェンが話題となっている。12日、自身のインスタグラムで激変した姿を公開しファンを驚かせている。

11日に「平池大人/杉田由香子フィギュアスケートチーム」のインスタグラムが「クープドプランタンに出発します」と平池コーチに師事する友野の出国を報告した。空港の出発ロビーで撮影したメガネ姿の友野の写真をアップした。だが、何より目を引いたのは、そのヘアカラー。トレードマークだった黒髪から一転、鮮やかな金髪へと変わっていた。

友野も自身のインスタグラムのストーリー機能で金髪姿を引用し公開。突然のニュースタイルに、SNSは騒然。驚きと称賛の声が相次いだ。

「金髪？びっくり！お似合いです。思う存分滑れますように」

「金髪、誰かと思った。心機一転シーズンの終わり楽しんでね」

「金髪！どなたかと思いましたがお似合いです」

「金髪！？！？！？びっくりしました」

「誰かと思いました。友野くんなんですね」

過去に世界選手権に3度出場している27歳。リンクで躍動するその姿が、ひときわ眩しく映りそうだ。



