2011年3月11日に東日本大震災が日本を襲ってから、今年で15年の節目を迎えた。当時、家屋倒壊や津波被害に並んで深刻な事態に陥っていたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の事故だ。

【写真を見る】認知症発症と報じられた菅直人氏の現在。明朗に取材に応じた。元気に鯛茶漬け定食と瓶ビールをたいらげる姿

複数の建屋が水素爆発を起こすなど、未曾有の状況にあった当時。時の政府は菅直人内閣で、地震の翌日に首相が福島第一原発に訪問したことは賛否を呼んだ。しかし時を経るごとに、原発をめぐる政権の姿勢や世間の認識は徐々に変化しつつある。

そして一貫して「脱原発」を唱えつづけた菅氏は、原発再稼働についてもなお警鐘を鳴らすのだった--菅直人元首相の自宅で話を聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

中部電力のデータ不正問題

福島第一原発の事故を受けて、当時の首相だった菅氏は2011年5月、南海トラフ地震発生の際にリスクがあるとして浜岡原子力発電所の運転中止を中部電力に要請した。中部電力はそれを受け入れ、全号機の停止に踏み切り、いま現在も再稼働には至っていない。

浜岡原発の再稼働を進める中部電力だが、今年1月には同社の「データ不正」が明らかになった。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査をめぐり、「地震動を過小評価していた」として、経営トップが謝罪したのだ。

菅氏に聞くと、「あの事故を教訓に、原子力には頼らないという空気があったのが、今は無くなってしまっている」と口調を強める。

「再エネ、省エネでやるしかないと言ってたんだけど、今また原子力にどおっと戻ってきて。喉元を過ぎると熱さを忘れちゃうんですね。

当時浜岡原発を止めた時、地元の人には『止めてくれてありがとう』と言われたんだけど。やっぱり、人間は都合のいいようにいいように考えてしまうんですよ。僕だって、原発事故なんか起きないと当時思い込んでた。でも、起きるんですよ。

前は石破さんも原発反対していたけど、最近はそう言わないでしょ。高市さんは当然推進する。自民党の党風だとも思うんだけどね。僕も記憶が鈍っちゃったけど、15年も経つと、やっぱり遠くになってしまうんですね」

節目の時くらいみんなで考えないと

隣で頷きながら菅氏の話を聞く伸子夫人。記者が話をふると、「私も被災地ボランティアに行ったんですよ」という。

「当時は南相馬市のボランティアに、バスに乗って行った記憶がある。仏壇の中に溜まった泥水を出して掃除したり、瓦礫の中から見つかった家族写真を洗って修復したり、仮設住宅に住んでいる人の話を聞いたりしました。

復興作業はもちろん進めないといけないけど、とにかく亡くなった方は帰ってこないということを、あの時に痛感したんですよね。遺族の方々がいまどうされてるのか、私と菅はなかなか話を聞きに行くのが難しいけど、また話を聞きたいです。

日本は天災の多い国でしょ。当時、『この天災が日本人を鍛えた』と言っていた人がいたんですよ。自分が被害に遭っているのに、なんて強い人なんだろうと」

そう言うと、夫妻は記者を2階の菅氏の書斎に通してくれた。壁一面の大きな本棚には、事故調査委員会、原子力災害対策本部、東京電力の資料が大きな本棚にずらりと並ぶ。

「当時僕も書いた本があるから、読んでほしいよね。災害は忘れた頃に来るから、原発事故も含めて、節目の時くらいみんなで考えないといけない」（菅氏）

2024年に政界を引退した菅氏。彼の言葉を、現代に生きる人々はどのように受け止めるだろうか。

（了。前編から読む）