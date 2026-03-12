将棋の第５３期女流名人戦予選決勝が１２日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。先手の上田初美女流五段が渡部愛女流四段に１１１手で勝利し、３期ぶりのリーグ入りを決めた。

対局を終え「３期ぶりと聞くとそんなにたっていないように思うけど、自分の中では久しぶりに入れた感覚がある」と安堵（あんど）の表情。「昔の将棋になった。中盤から終盤の入り口にかけて、相手との距離を測るような展開だった。考えている局面と実際に優劣が出る局面にタイムラグがある。本譜はうまい具合に進んだけど読み抜けもあったので、もうちょっとちゃんとしないといけない」と振り返った。

予選は４つのトーナメントが行われ、それぞれの優勝者がリーグ入り。「リーグ入りまで結構長い予選なので、勝ち上がるのが大変。最近は若手もメキメキと強くなっているので、正直、年代的にも入れるとはなかなか思えない」と３局を戦い抜いた。

今年度は４０局近く指したという上田は「２、３月にだいぶ疲れてモチベーションと共に将棋の内容が下がった」と反省。来期は女流名人リーグ９局も増えることから、５０局近く指す可能性もある。「対局が多かった経験を生かして、もうちょっと忍耐強く指せるように来年度、頑張りたい」と意気込んだ。

最近は小学４年生、１年生の２人の娘とシール集めに夢中。「私も自分のシール帳を持っている。ボンボンドロップシール（立体シール）を集めることにハマっていて、１局勝ったら１枚買おうと。自分のためだけではなくて家族に勝ったんだよという記念じゃないけど」と対局のご褒美を明かしていた。