朝倉未来＆コムドットが初コラボ ひゅうがの格闘技センスに太鼓判＆『BreakingDown』出場打診
格闘家で『BreakingDown』CEOの朝倉未来と、5人組動画クリエイター・コムドットが、初めてコラボした動画が公開された。コムドットのチャンネルでは、初対面の様子やコラボが実現した経緯が語られ、朝倉のチャンネルではメンバーのひゅうがとの対談が行われた。
【動画】朝倉未来＆コムドットが初コラボ ひゅうがに『BreakingDown』出場打診
コラボ実現の発端は、今年1月にコムドットが「3年間武者修行計画」を打ち出し、ひゅうがが個人の目標として掲げた「格闘技に挑戦」。これを朝倉の動画スタッフが見てコムドットにアプローチしたことで、ビッグネームYouTuberがついにコラボした。
コムドットの動画「【ドッキリ】格闘技挑戦を宣言したひゅうがを朝倉未来に会わせてみた…」は、ひゅうがはサプライズで朝倉のジムに連れて行かれ、突然の朝倉との対面に「え？ちょっと待って」と動揺するが、朝倉に言われるがままにミット打ちをすることに。緊張気味のひゅうがだったが、朝倉の丁寧な指導で動きをすぐに習得。朝倉やコーチから「いいね」「素晴らしい」とセンスを高く評価した。
最後は朝倉とひゅうがによるスパーリングも実施。肌を合わせた朝倉は「センスがあるし、目もいいし、力もある」とひゅうがのポテンシャルを褒めると、「試合をしないと普段の練習に身が入らない、目標があると頑張れる」と、キックボクシングかBreakingDownへの出場を提案した。
また、朝倉のチャンネルの動画「コムドットひゅうがをBreakingDownに誘ってみた」では、朝倉が12月に開催予定のBreakingDown神戸大会にひゅうがを勧誘。尻込みするひゅうがだったが、朝倉の説得で「可能性はあるかもしれないです」と意欲を見せた。
それぞれの動画では、YouTuberとしての考えや、朝倉がコムドットとコラボを見たいYouTuberなどについて語り合っている。
