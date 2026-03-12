B&ZAI今野大輝、連ドラ初主演 加藤史帆と『その天才様は偽装彼女に執着する』実写化
B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が、4月23日（木）よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜 深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』にW主演することが決定した。人気コミックの実写化となり、今野演じる孤高の天才プログラマーと加藤演じる世話焼き不憫女子による契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。今野は連ドラ初主演となる。
【番組カット】楽しそう！「ぷるるん音頭」に挑戦するB&ZAI
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった…。
累計売上6億円、累計発行部数90万部突破と異例の大ヒットコミックを生み出した作画を担当している漫画家の村山犬氏は、実写ドラマ化決定について「作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください」とコメント。
さらに原作者のちかふじは、「お話をいただいたときは非常に驚きました。沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思います」と、ドラマ化への期待をあふれさせている。
このほどドラマ化決定にあわせて役写真も解禁。今野はスーツに身を包み、凄腕プログラマーらしい洗練されたビジュアルを披露。これまでにないキャラクターを演じ、俳優として新境地に挑んでいる。加藤は華やかなドレスを身にまとい、原作の凛が持つ清楚で素直なイメージを見事に表現している。
さらに、村山犬による描き下ろしイラストも到着。この解禁のためだけに新たに描き上げられた一枚は、ドラマへの期待を一層盛り上げている。
また、ティザー映像をCBC公式YouTubeチャンネル「ドラマトリップ」及び公式SNS、TVer作品ページにて解禁予定。CBCテレビローカルエリア放送、放送後よりTVerにて見逃し配信予定。
■キャストコメント
▼今野大輝
B&ZAIの今野大輝です。
僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は「連ドラの主演か！」とびっくりしました。
原作を何度も読ませてもらって、僕なりの若月郁を演じられるよう精いっぱい頑張りました。
ぜひたくさんの方に楽しんでもらえたらうれしいです。
▼加藤史帆
星野凛役を演じさせていただきます、加藤史帆です！
お話をいただいてすぐに原作を読み、思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです。
ぜひ放送を楽しみにしていてください！
■漫画：村山犬
実写化のお話をいただき、大変光栄に思っております。
このような素晴らしい機会をいただけたのは、魅力あふれる物語を生み出してくださった原作者のちかふじ先生と編集部の方々、そして作品を支えてくださった皆様のおかげです。
作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。
実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください。
■原作：ちかふじ
制作当初、メディア化されるとは考えていなかったのでドラマ化のお話をいただいたときは非常に驚きました。
貴重な機会をいただけましたこと、大変感謝しております。
キャストさまおよび制作陣の方々、編集部など、たくさんの方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思いますので、ぜひドラマ版の「天才様」も楽しんでいただけますと幸いです！
【番組カット】楽しそう！「ぷるるん音頭」に挑戦するB&ZAI
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった…。
さらに原作者のちかふじは、「お話をいただいたときは非常に驚きました。沢山の方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思います」と、ドラマ化への期待をあふれさせている。
このほどドラマ化決定にあわせて役写真も解禁。今野はスーツに身を包み、凄腕プログラマーらしい洗練されたビジュアルを披露。これまでにないキャラクターを演じ、俳優として新境地に挑んでいる。加藤は華やかなドレスを身にまとい、原作の凛が持つ清楚で素直なイメージを見事に表現している。
さらに、村山犬による描き下ろしイラストも到着。この解禁のためだけに新たに描き上げられた一枚は、ドラマへの期待を一層盛り上げている。
また、ティザー映像をCBC公式YouTubeチャンネル「ドラマトリップ」及び公式SNS、TVer作品ページにて解禁予定。CBCテレビローカルエリア放送、放送後よりTVerにて見逃し配信予定。
■キャストコメント
▼今野大輝
B&ZAIの今野大輝です。
僕自身ドラマへの出演が夢だったのでこのお話をいただいた時は「連ドラの主演か！」とびっくりしました。
原作を何度も読ませてもらって、僕なりの若月郁を演じられるよう精いっぱい頑張りました。
ぜひたくさんの方に楽しんでもらえたらうれしいです。
▼加藤史帆
星野凛役を演じさせていただきます、加藤史帆です！
お話をいただいてすぐに原作を読み、思わず照れてしまうほどキュンキュンするシーンがたくさんあり、凛ちゃんの一生懸命な姿に心を掴まれました。ドラマでも、思わずウフッと照れてしまうようなキュンとする瞬間が盛りだくさんです。
ぜひ放送を楽しみにしていてください！
■漫画：村山犬
実写化のお話をいただき、大変光栄に思っております。
このような素晴らしい機会をいただけたのは、魅力あふれる物語を生み出してくださった原作者のちかふじ先生と編集部の方々、そして作品を支えてくださった皆様のおかげです。
作画担当として関わらせていただけたことを、改めて幸せに感じています。
実写ならではの新しい表現を、ぜひ楽しみにしていてください。
■原作：ちかふじ
制作当初、メディア化されるとは考えていなかったのでドラマ化のお話をいただいたときは非常に驚きました。
貴重な機会をいただけましたこと、大変感謝しております。
キャストさまおよび制作陣の方々、編集部など、たくさんの方々のお力添えにより実写ならではの魅力が詰まった作品になっていることと思いますので、ぜひドラマ版の「天才様」も楽しんでいただけますと幸いです！