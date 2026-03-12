NARITA THOMAS SIMPSON、Billboard Liveツアー『人生はとんとん』が開幕 懐かしの楽曲に涙するファンも
成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが11日、神奈川・Billboard Live YOKOHAMAでBillboard Liveツアー『KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live』の初日を迎えた。
【ライブ写真】Billboard Liveツアー『人生はとんとん』開幕！ メンバーのソロショット
このツアーは、1月に発売された成田の初の自叙伝『人生はとんとん』をツアータイトルに掲げたもの。まるで成田の人生をつづった自叙伝をなぞるかのように、男闘呼組の名曲から成田がソロとして発表した楽曲、NARITA THOMAS SIMPSONの楽曲まで、3人が奏でる濃密な音楽をたっぷりと届けた。懐かしい楽曲も披露され、想いがあふれたのか、会場には涙する観客の姿も見られた。本編の最後には、寺岡が成田の想いを聞いて制作した名曲「パズル」を、成田＝アコースティックギター、寺岡＝キーボード、青山＝カホンという初めての編成で演奏した。
アンコールでは、ツアーのために制作された新曲「人生はとんとん」を初披露。「とんとん」というフレーズを繰り返す優しい歌声に包まれ、初めて同曲を聴いた観客も体を揺らし、音色に酔いしれた。さらに、MCでファイナル公演の生配信実施が発表されると、大きな歓声と拍手が沸き起こった。
『NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live』は、Billboard Live YOKOHAMAでの2Daysを皮切りに、3都市のBillboard Liveで11日間にわたって全22公演が行われる。昨年のBillboard Liveツアーで打ち立てた同会場の日本人アーティスト最長連続公演記録20公演を超え、記録更新に挑む。
そして、NARITA THOMAS SIMPSONの3人が所属するロックバンド・Rockon Social Clubは、昨年開催した全国ツアーのLive Blu-ray＆DVD『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』を5月22日に発売することが決定。9月からは全国5都市を巡るツアーの開催も決まっている。
