ららぽーと豊洲、大規模リニューアルで「31店舗」順次オープン 江東区初のスーパーマーケットやゴディパン、ユニクロ拡大など【一覧】
三井不動産は11日、「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」（東京都江東区）の大規模リニューアルを順次実施するとし、ビジュアルや新店舗ラインナップなどを公表した。
【画像多数】ららぽーと豊洲、リニューアルで登場する31店舗の詳細
2006年10月5日に開業したららぽーと豊洲は、今年20周年を迎える。これまでのコンセプトを承継しながら、エンターテインメントを融合させた体験価値を生み出し、来館者のみなさまの心が「はずむ・おどる」施設へとリニューアル。「次の20年」へ踏み出す第一歩として、共用部の大規模改修に加え、東京都初出店を含む計31店舗が、3月から順次、新店・改装オープンする。
改修では、施設内のあらゆる共用部をリニューアル。滞在の心地よさを全方位でレベルアップさせ、施設の近くに住む人、訪れる人、働く人、それぞれの「心はずむ日常」に寄り添い、「心おどる瞬間」を彩る施設へと進化する。ニューオープンとなる店舗は以下の通り。
■スーパーマーケット
「SANWA」9月オープン予定
江東区初出店。「食において地域の生活を支えるインフラ」としてのこれまでの機能にプラスし、「365日！あなたにとって特別な日をサポート！」をコンセプトに取りそろえる商品の深さと幅をより専門的に進化させ、日々のおいしさから特別なごちそうまでを提供する。
■フードコート・カフェ・レストラン一覧・オープン日
「サーティワンアイスクリーム」オープン済
「鶏矢澤」4月15日 ※新業態 SC初
「スパゲティ そら」5月20日 ※ららぽーと初
「POP UP ラーメン」4月21日
「富澤商店」4月21日
「Eggs 'n Things」4月28日
「さわだ飯店」4月28日 ※都内初
「GODIVA Bakery ゴディパン」5月20日 ※SC初
「札幌魚河岸 57番 いきいき寿司」6月下旬 ※都内初
「大かまど飯 寅福」今夏
■ファッション・雑貨・サービス一覧・オープン日
「豊洲 indoor カントリークラブ」オープン済 ※ららぽーと初
「四谷大塚」オープン済 ※スケールアップ
「COLLAGE GALLARDAGALANTE」オープン済
「Mol MARKEY'S」3月19日 ※ららぽーと初
「UNITED ARROWS green label relaxing」3月19日
「De'Longhi」4月3日 ※SC初
「Wilson」4月24日 ※ららぽーと初
「カシヤマ」4月24日
「BEAMS」4月24日
「UNFILO」4月24日 ※全国初
「NEW ERA」4月24日
「Gap」4月24日 ※移転
「FENNEL」5月1日 ※スケールアップ
「DOUX ARCHIVES」5月22日
「ABC-MART GRAND STAGE／ABC-MART」5月29日
「OPAQUE.CLIP」5月29日
「THE SHOP TK」5月29日 ※一点
「JOURNAL STANDARD FURNITURE」10月8日
「ユニクロ」10月 ※スケールアップ
「ユナイテッド・シネマ」2026年内
