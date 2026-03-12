元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子（63）が11日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。テレビとラジオの生放送の違いについて語る場面があった。

この日はフジテレビの2年後輩のフリーアナウンサー、中井美穂とともに出演。長野は現在、文化放送の情報ワイド番組「長野智子アップデート」（月曜後3・00〜5・00、火〜金曜後3・00〜5・35）で生放送を担当。長野は「今は家の外で飲まなくなった。毎日だとちょっと（しんどい）。今気をつけているのは、とにかくその体調だけはとにかく、のど。 基本的なことは全部。うがいから、加湿器かな、部屋でもやるし、とにかくそれが崩れないように（している）」と明かした。

そのうえで「結構、（放送は）2時間35分なんだけど、体力がテレビともまた違うのよ」と長野。「当初始めた時ってすごい疲れちゃって。だからラジオ体力みたいなのがある。テレビって準備とかも大変だけど“じゃあVTRご覧ください”的なところあるじゃない」とVTR中に立て直すことも出来るとしつつ「だけどラジオって、基本的にはずっと集中力持続みたいな。相手とのテニスのラリーが続くみたいな、パンパンパンパンッて。それに耐えられるっていう体力が結構必要で。1年ぐらいかかったかな、それつけるのに」と話した。

これに、中井は「やっぱりラジオは向き合って撮りますよね。テレビって向き合うことほとんどなくて、横並びだから。見たくなければ見なくても済む、カメラさえ向いてれば。顔と顔を合わせてやるコミュニケーションがラジオだから。そこの流れる時間とか空気感っていうのは気を使いますよね」と指摘した。

長野は「面白いなと思うんだけど、やっぱりテレビって結構、例えばリレーに例えると、最後のゴールテープを切るのがちょっと出演者みたいなところある。結構ディレクターがいっぱい一生懸命VTR用意してくれたりとかっていう中で、台本もあって、着地点もだいたい作られている。もちろんラジオ番組も全部スタッフの方が場所は用意してくれるんだけど、結構ゴールまで長くバトンを持ってる感じがする。バトンを持ち続けてゴール切らなきゃいけないみたいな。で、着地しても、自分次第の走りで決まっちゃうみたいなところがあったり。あと観客が、テレビだと無観客というか、カメラの向こうにたくさんいらっしゃるんだけど、ラジオだと、完全にリスナーとの交流で構成されていくから、物凄い旗振っている人が見えるみたいなところで話していくから、違いある。それはそれで面白いんだけどね。やっぱり慣れるまで時間かかったね」と話した。