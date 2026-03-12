衆院選で獲得議席ゼロ、政党支持率は0.5％（共同通信の7、8日の世論調査）、現職議員はわずか2人と、低迷が続く社民党の党首選（21、22日投票、23日開票）が始まった。党首選に複数人が立候補するのは2013年、吉田忠智氏と石川大我氏が争ったのが最後となっていたため、13年ぶりだ。

ここ最近は3回連続で福島瑞穂氏が無投票で当選していたが、今回はラサール石井副党首と大椿裕子前参院議員が立候補し、三つ巴の選挙戦に。注目度が低い党を盛り上げるための「出来レース」との見方もあるが、2人とも福島党首の党運営に不満を述べるなど「内紛」の様相ともなっているのだ。

福島党首をめぐってはこれまでも社民党内から「社会党時代からの党の財産を食いつぶした」「自分は知名度と党の名前で勝てる参院比例でばかり立候補していて、ぬるま湯に浸かっているようなもの。本気で党勢拡大を目指すなら、参院比例はほかの候補者にゆずり、自分はガチンコで選挙区に出て、1議席でも多く獲得すべき」などの不満が噴出していた。

福島党首へのこうした批判がくすぶり続けた結果、社民党はここ数年、議員が1人、また1人、と抜けていった。

直近でも、衆院で唯一の現職だった沖縄2区選出の新垣邦男氏が「党勢拡大に限界を感じた」として離党。一時は執行部が離党届を受理しないなどの騒動があった末、2月の衆院選では中道改革連合から立候補した新垣氏に執行部が対抗馬を立てて、地元の社民沖縄県連からも反発を招いた。

こうした党運営に党内からは「あまりにも福島党首のワンマンな党運営が目に余る。ここまで独裁的でなければ、これほど離党は続かず、社民党の規模は違っていただろう」（社民関係者）とため息が漏れる。社民とときに協調してきた立憲内からも「福島党首は発信力もあり活動家としては優れているが、政治家、まして党首として党を運営していくのには向いていない」と冷ややかな目線が注がれてきた。

そして福島党首の任期満了に伴い行われることになった党首選。立候補した大椿氏は、衆院選沖縄2区での社民候補の擁立をめぐって「私は擁立・公認に反対を表明した」などと発言したことで福島党首と対立し、副党首を辞任した経緯がある。

大椿氏は4日に行われた共同記者会見でも「やはり候補者を立てるべきではなかった。一本化すべきだった」と改めて不満を見せ、福島氏とのわだかまりを感じさせた。

さらに、自身のnoteでも、前回2024年の党首選に出ようとしていたところ、党内から「今回は立候補しないでくれ」との説得を受けたことを暴露するなど、党内の風通しの悪さが露呈されている。

一方のラサール石井氏も党内の情報共有などについて「スピード感がない」と指摘し、「労働者の声を聞く政党なのに、組織が膠着（こうちゃく）化して、声が上がってこないなら存在意義を問われる」と福島執行部への不満を漏らしている。

「大椿氏らは『自由闊達（かったつ）に、これからの社民党について語り合う』などと前向きな党首選をアピールしていますが、実態は内輪もめ感が強い。1人、また1人と議員が抜けてきた社民だが、一歩間違えると福島党首1人だけ、となってしまうかも……」（全国紙政治部記者）

社民党の党首選は、国会議員や党員などの約5200票を争う。党員票の比重が大きいため、圧倒的な知名度で福島氏の再選の可能性が高いとみられているが、党首選後「ノーサイド」となれるかは不透明だ。

文/中村まほ 内外タイムス