「ベルナベウでまたしても悲惨な夜」 レアルに3失点完敗のシティを地元紙は酷評、最も厳しい評価を受けた2人は……
マンチェスター・シティはCLラウンド16・1stレグでレアル・マドリードと対戦し、0-3の完敗を喫した。
レアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの試合、シティはフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、前半だけで3失点。後半も巻き返すことができず、3点のビハインドで2ndレグを迎えることになった。
キリアン・ムバッペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴなど主力が怪我でいなかったレアルに完敗したシティをマンチェスターの地元紙『Manchester Evening News』は酷評。「マンチェスター・シティは、ベルナベウでまたしても悲惨な夜に、チャンピオンズリーグの望みがまたしても消えた」と綴っており、出場した選手らに厳しい評価を下している。
しかし、ハーランドとオライリー以外の選手の評価も低く、71分より出場したラヤン・チェルキ以外は全員10点満点中の5点と厳しい視線が送られている。唯一6点のチェルキには「何かを起こそうとしていた」と一定の評価を与えている。
まだ2ndレグを残しているとはいえ、厳しい状況に置かれたシティ。週末のウェストハム戦を挟んでレアルとの2ndレグを迎えるが、エティハドで大逆転を起こせるか。