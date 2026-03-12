タレントで実業家の紗栄子（39）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。世間の悩み相談に応じた。

「【グレーなお悩み】紗栄子が勝手にアンサー【Yahoo!知恵袋】」と題された動画。実際にYahoo!知恵袋に投稿されている悩みに紗栄子が回答した。

取り上げられた投稿文は「今年3年目になるトリマーです。夫婦で個人経営のお店でオーナーと2人体制でトリミングしています。オーナーは歴も10年以上指名のお客さんも沢山います。私はまだ自分の予約枠に空きがあったりして暇な日もあるのですがその状況を夫婦から“なんで死ぬ気で集客して枠が空いてることに焦りがないんだ”“なんで社長よりも仕事できないのに頑張らないんだ”“なんで休みの日に仕事のことを考えないんだ”ということを日々言われます。自分達でお店を開きたくて開いた社長達が1番頑張ってるのが当たり前だろって思ってしまいます、、、死ぬ気で頑張るって何なんでしょうか、社長たちより頑張らなきゃいけないってバイトってなんなんでしょうか、、、」。

スタッフが読み上げると、紗栄子は「ま、でもさ、どっちの言い分も分かるというか。そのオーナーさんも言いすぎだし、このコメント書いてる方もなんかちょっとヒートアップしすぎだなって感じる」と所見。

続けて、従業員として努力をするに越したことはないとしながら「でも、オーナーさんの言い方がナンセンスだよね」とバッサリ。「自分でやりたくって起業してるわけだから、自分が頑張ればって他の 方も思うだろうし。多分自分が頑張ってるって自負があるから、他人にそれを言うんだと思うんだけど、それ言うのって押し付けだから」とした。

さらに「その気持ちをもっと持ってもらいたいんだったら、それで刺さってないんだから違う言い方すれば？って私は思うんだけどね。なんか正しいこと言えばいいわけじゃないから」と続け、人を動かすためには、人よってアプローチを変えていく必要があると力説。「そこのセンスが多分経営する人たちには求められると思うんだよね。そのセンスがないなって思っちゃう。モチベーション上げてないから」とまとめた。