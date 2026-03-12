プロ野球ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子供について語った。

司会の黒柳徹子から長男と長女がいると明かされ、小久保監督は「早生まれなんですけれど。2人とも。29と27に。もう大人ですねえ」と年齢を明かした。

2人に優勝を祝われる写真も披露すると、29歳の長男・直紀さんについては「自分で福岡で会社を立ち上げて。マネジメント会社を自分で立ち上げて、そこで今やっていますね」と目を細めた。

2人で酒を飲むことも「ありますね」と語り、「一番うれしかったのが、20歳になった時に、堂々とバーのカウンターで、2人でお酒を飲み交わしたのはやっぱり思い出ですね。やっとこれで大人の付き合いができるみたいな」と声を弾ませた。

また「仕事でうまくいかないとき、娘ももちろんそうなんですけれども。あと人間関係で悩んだとき。その時は連絡がきますね」と相談に乗ることも。その際は「自分がこういうふうに生きてきたとか、どういうふうに対処したっていうのは伝えるようにしているんですけれど」と回顧した。

参考になると言われ「そうですかね。なかなかその辺のどうだったっていうところはまでは教えてくれないんですけれどね」と笑ってみせた。

また長女・春菜についてはタレント活動をしていると語り、2023年「ミス・アース・ジャパン」準グランプリに輝いたと紹介された。