「ＷＢＣ日本代表・自主練習」（１１日、ウエストチェスター）

Ｃ組４連勝で準々決勝進出を決めた侍ジャパンはこの日午前３時すぎに決戦の地マイアミに到着。宿舎で休養した後、午後２時半からマイアミ郊外の大学のグラウンドで自主練習を行った。

この日は大谷や鈴木らメジャー組野手５人のほか、牧、小園の内野陣２人、坂本、中村、若月の捕手３人の計１０選手だけが時差ぼけを解消するために軽めのメニューで汗を流した。佐藤輝や森下ら一部の野手、投手陣は休養に努めた。

井端監督の一問一答は以下の通り。

−マイアミに入って。

「今日はフリーにしてたので、ある程度時差（ぼけ解消）に当てようと。動く人は動くでこうやってやってましたけど、まずはコンディションづくりかなと思いますし、明日から全体やりますので、まずはいいコンディションでできたらいいかなと思います」

−選手たちの様子は。

「気候もいいですね。天気も良かったので。長時間のフライトにしては元気もあったなと思いますし、明日以降、これよりも元気出していけたらいいかなと思ってます」

−明日、明後日は（準々決勝で試合をする）ローンデポ・パークで調整。

「１４日と決まってますし、そこに向けて気持ちを持っていってもらえればいいし、もう負けたら終わりなので、一戦一戦、気持ちよくやってもらえればいいかなと思います」

−決勝ラウンドへの意気込み。

「もう勝つだけなので。勝ったらまた次も全員の力で勝てればいいかなと思います」

−今夜の試合（準々決勝の相手が決まるドミニカ共和国−ベネズエラ戦）に行くか。

「行っても分からない。テレビの方が分かりやすいから。行く人もいるけど。スタンドからじゃ分からない。雰囲気は分かるけど」

−準々決勝に向けて。１次リーグで大谷、鈴木、吉田が良かった。メジャー組の起用法は。

「今日見てたら、岡本選手、村上選手、非常に良かったので。昨日の１本でまたあれした（変わった）のか、逆にちょっとキャンプも含めて、こういうところでやってたので、逆に合っていたのかというところはあると思うので、ちょっと明日、明後日も楽しみにしようかなと思います」

−１次リーグの流れでいく。

「そうですね。ここまできたらとにかく、全員の力で勝ちたいなと思います」

−昨日アメリカが（イタリアに）敗戦。思うところはあるか。

「やっぱりアメリカでも、どこでもあると思いますし、逆にね、予選でも、ああいうふうに１回負けるだけで危なくなるというのはあるので、すごく大変なＷＢＣになってきたかなと思いますけど、ここから本当に１つが命取りになる。気を引き締めてやりたいなと思います」