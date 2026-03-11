¡Ú²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¡Û¡Ö¤Þ¤¤¤Ñ¤êµÜ¸ÅÅçÇ®ÂÓ²Ì¼ù±à¡×¤ÇÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò´®Ç½
¥«¡¼¥È¤Ç½ä¤ë¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
Ìó6ËüÖ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ñ¤êµÜ¸ÅÅçÇ®ÂÓ²Ì¼ù±à¡×¡£
²Æì»°ÂçÌ¾²Ö¤Î¥µ¥ó¥À¥ó¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¢Êª¤â¿ï½ê¤ËÈË¤ê¡¢Æî¹ñ¤é¤·¤¤·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê±àÆâ¤ò½ä¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×(1Ì¾1400±ß¡¦Æþ±àÎÁ¹þ¤ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¡¢¸½ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜ¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥«¡¼¥È¤Ë¥¬¥¤¥É¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¡¢±àÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆ°¿¢Êª¤äÈª¤ÎºîÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£1¼þ¡¢Ìó25Ê¬´Ö¡£
¥ä¥·¤Î·²À¸¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÄÈª¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ°¸å¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¤òÅÌÊâ¤Ç¼«Í³¤Ë»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤»¤º¤ËÅÌÊâ¤À¤±¤Ç¤Î¼þÍ·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£¹¥Å·»þ¤Ê¤éË¹»Ò¤äÆü»±¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ê¤É¤ÎÆüº¹¤·ÂÐºö¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
ÅÌÊâ¤Ç¡Ö¤ª»¶Êâ¥³¡¼¥¹¡×¤ò½ä¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊâ¤¤¤Æ°ì¼þÌó15Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅç¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿Åç¥Ð¥Ê¥Ê±à¤ä¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¡¢¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ì¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼¤Î²ÖÊæ¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ò¥¹¥¤¥«¥º¥é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
µÜ¸ÅÇÏ¤Î¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³
±àÆâ¤Ç¤ÏµÜ¸ÅÇÏ¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤È²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¡£
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³(ÌµÎÁ)¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¥ï¥·¥ï¥·¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
µÜ¸ÅÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢¥ä¥®¤Î¿Æ»Ò¤â¿Íµ¤¼Ô¡£ºô±Û¤·¤ËÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÙ¤¤µÓ¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ÈÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥®ËÒ¾ì¤Ï¤ª»¶Êâ¥³¡¼¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÅÌÊâ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤â¡ª
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç®ÂÓ²Ì¼ù±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆÃ¤Ë7¡¢8·î¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÏµÜ¸ÅÅçÌ¾»º¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÂç¿Íµ¤¡£7·î¤Ï¥¢¡¼¥¦¥£¥ó¡¢8·î¤Ï¥¡¼¥Ä¤È°Û¤Ê¤ëÉÊ¼ï¤ò¼ý³Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢À±¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¡Ö¿¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Æ¥â¥ä¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¤²ÌÊª¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý³ÏÂÎ¸³¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ×Í½Ìó¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï1650¡Á4000±ß(Æþ±àÎÁÊÌÅÓ)¤È¼ý³ÏÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ30¡Á40Ê¬¤Û¤É¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤¬»²²Ã¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅ·¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§
±àÆâ¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ñ¤ê¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Ï¡¢¼«¼ÒºÏÇÝ¤äÃÏ¸µ»º¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥ó¡¢Åç¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢´Ý¤´¤È1¸ÄÊ¬¤Î²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§(´ü´Ö¸ÂÄê)¤¬Âç¹¥É¾¡£Âç¤Ö¤ê¤Î²ÌÆù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ü¥¦¥ë¡£¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥ó¡¢Åç¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥ÁÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤¤¤Ñ¤ê¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢Å¹ÆâÀÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²°³°ÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÇÀ¸¤ÎÄí¤Ë¥Ñ¥é¥½¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿³«ÊüÅª¤Ê²°³°ÀÊ¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Å¹ÆâÀÊ¤Ë¤Ï¤ª¤ß¤ä¤²¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§µÙ·Æ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
±àÆâ»¶ºö¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´®Ç½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2»þ´Ö°Ê¾å¤ß¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤ÏÅìÍÎ°ì¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÍ¿ÆáÇÆÁ°ÉÍ¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤ÆË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±àÌ¾¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ñ¤ê¡×¤Ï¡¢Á°ÉÍ(¤Þ¤¤¤Ï¤Þ)¤ËÌÌ¤·¤¿Èª¡ÊÊý¸À¤Ç¡Ö¤Ñ¤ê¡×¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤Þ¤¤¤Ñ¤êµÜ¸ÅÅçÇ®ÂÓ²Ì¼ù±à¡Ê¤Þ¤¤¤Ñ¤ê¤ß¤ä¤³¤¸¤Þ¤Í¤Ã¤¿¤¤¤«¤¸¤å¤¨¤ó¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»Ô²¼ÃÏÍ¿ÆáÇÆ1210
TEL¡§0980-74-7830
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡Ê4¡Á9·î¤ÏÌµµÙ¡Ë
Text¡§¹¾ÀîÍ¥Æà¡Ê¤ä¤¤¤Þ¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë
Photo¡§À¾Ìî²Å·û¡Ê¤ä¤¤¤Þ¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë
