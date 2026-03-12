

「森の芸術祭」PRイベントに向けた特別列車（車体は「SAKU美SAKU楽」を活用） 21日に運行／提供：JR西日本

JR西日本は、23日に津山市で開かれる「森の芸術祭」のPRイベントへのアクセス向上のため、津山線の特別臨時列車「モリゲーライナー」を運行します。

この列車は、津山線の観光列車「SAKU美SAKU楽（さくびさくら）」を活用するもので、JR岡山駅9番乗り場（津山線）を午前10時55分に出発し、津山駅に午後0時27分に到着します。

21日に、津山市の城下スクエアで開かれる、「森の芸術祭」のPRイベント「OKAYAMA FOREST ART MARKET 津山」へのアクセス向上のため運行します。

イベントでは「森の芸術祭」常設作品を使ったラリーピンポンができたり、「森の芸術祭」の開催地である岡山県北の12市町村がブースを出展し、新見市特産の千屋牛の串焼きや、津山市名物「ホルモンうどん」などを味わったりすることができます。

2024年に岡山県北部の12市町村で初めて開かれた芸術祭「森の芸術祭」は、2027年秋に第2回が開かれることが決まっています。