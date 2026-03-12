NHKは12日、テレビ等を設置して契約を結んでいるにもかかわらず、受信料を長期にわたって支払っていない2つの事業所に対して、受信料の支払いを求める民事訴訟を提起した。未収事業所への民事訴訟の実施は、2019年2月以来7年ぶり。

受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料をお支払いいただけていない未収の事業所は、2024年度末で約2万件。この5年間で2倍に増えているという。

こうした状況を踏まえ、「全国各地で未収対策を進めているところですが、誠心誠意、丁寧に対応を重ねてもご理解いただけない場合の最後の方法として、民事手続きを行なう方針」とのこと。

「この方針は、世帯でも事業所でも変わることはありません。受信料制度への理解を得るため最大限努力するという原則のもと、引き続き受信料の公平負担に努めてまいります」とコメントしている。

【民事訴訟 1件目概要】 業種 ホテル運営会社 所在地 福岡県 受信契約 地上契約147件 未収期間 6年5カ月 未収金額 約1,370万円【民事訴訟 2件目概要】 業種 ホテル運営会社 所在地 北海道 受信契約 地上契約66件 未収期間 8年8カ月 未収金額 約850万円