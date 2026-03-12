モデルの押切もえ（46）がデザインプロデュースを手がけた記念すべき第10棟目となるデザイナーズマンション「PREMIUM CUBE西荻窪#mo（プレミアムキューブニシオギクボシャープエムオー）」の完成が12日、発表された。

3月初旬には現地を訪問し、内覧および写真撮影を実施。同物件は建物の完成前から賃貸入居の申し込みが殺到。完成からわずか2週間足らずで大部分の住戸が契約に至っている。また、資産運用型マンションとしての販売も好調に推移しているという。

◆押切もえコメント

心落ち着く街並みがすてきな西荻窪駅から徒歩7分という好立地で、このたび10棟目となるマンションのプロデュースをさせていただきました。

駅を降りて歩き出すとホッとする感じがあり、古くから大切にされている公園やお寺もあって、休日散歩が楽しめそうな場所です。 そんな中、外観は地域の雰囲気になじむように考え、「このマンションに住みたい」と思ってもらえるような特別感も出しました。 タイルの配置は何度もサンプルを取り寄せて、最も理想的なバランスを追求しました。エントランスの壁のライティングは新しい試みで、帰ってきた時や大切なゲストを招いた時に明るく迎えてくれるような印象にしています。

また、各部屋もシンプルかつ使いやすくデザインしました。ReFa（リファ）のシャワーは全室にあり、毎日のバスタイムを癒やしの時間にしてもらえたらうれしいです。