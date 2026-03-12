「『ゴトッ……』て聞こえて振り向いたらコレで心臓止まりかけた」



【写真】日向ぼっこ？…この姿はさすがに「事件」すぎる（笑）

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、暖かな陽光が差し込む窓辺で、うつ伏せになって寝そべるアフリカワシミミズクの「アルタイル」ちゃん（性別不明・1歳）です。



どうやら日向ぼっこには最高の天気だったようで、「さて、ここにしよう！」と場所を定め、勢いよくゴロンと倒れ込んだ様子です。フクロウの1歳は、人間年齢で15〜16歳ほどといわれています。しっかりとした体格のアルタイルちゃんが床に触れた瞬間、「ゴトッ」と思いの外大きな音が響いたようです。



これまでにも日向ぼっこはしていましたが、こんな音は初めて。驚いた飼い主さんが慌てて駆け寄ると――そこにいたのは、「は？ 何か？」とでも言いそうな顔で、幸せそうにとろけるアルタイルちゃんでした。飼い主さんは拍子抜けしつつも、「これでひとつ勉強になったな」と、そっと見守ったといいます。



この投稿には14万件超の“いいね”が集まり、「めっちゃビビったw」「心臓止まるかと思った」など驚きの声が続出。これに対し飼い主さんは、「転んだり、落ちたりしたわけではなく、日向ぼっこをしていた」と説明。さらに「個体差はありますが、フクロウはリラックスするとこのようにペタンと伏して広がり、日光浴をすることがあります」と、生態についてもシェアしました。



さらに、アルタイルちゃんにケガや体調の変化はなく、その後も気持ちよさそうに日向ぼっこを満喫。心配するユーザーに向けて「ご安心ください」と感謝の気持ちを伝えています。フクロウのひととなりを知る機会を与えてくれたアルタイルちゃんについて、Xユーザー・アフワシのアルタイルさん（@altair_the_owl）にお話を伺いました。



夫婦で学び、有識者の助言を経て迎えたアルタイルちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「家で仕事をしており、物音がして振り向いたらすごい姿勢になっていました。体をぺたりと床に広げて日向ぼっこをするのはめずらしくないのですが、さすがにここまでとろけていたのは初めてです」



ーーこの光景を目にした感想は？



「具合悪い！？ ケガでもした！？ と一瞬ヒヤッとして、すぐ駆けつけたところ、とても元気そうでした。どうやら日向ぼっこを満喫していただけのようで、ホッとしましたね」



ーーこのあとはどうなったか教えてください。



「5〜10分ほど、私も隣で一緒に日向ぼっこをしてとろけました。とても楽しかったです」



ーーフクロウをお迎えしたきっかけは？



「夫婦そろって生き物が大好きで、お互いの生活スタイル・環境・好みを考ながらお迎えできる動物を探していました。ある日、何の気なく夫婦でフクロウカフェに遊びに行ったところメロメロに。数カ月かけて貯金をして、飼育に関する本や情報を集めて勉強を始めました。その後、そのカフェで出会ったアルタイルをお迎えして、今に至ります」



ーーアルタイルちゃんはふだん、どんな性格ですか。



「フクロウの中では社交的なほうだと思います。あいさつをすると返事をしてくれたり、自宅でオンライン会議をしたり、夫婦で話をしたりしていると、『ホー』と鳴いて参加することも。手袋やナイロン袋を結んだものを投げるとつかまえて遊んだり、私が椅子に座って仕事をしていると、背もたれにとまってジーッと見守ってくれたり、私に頭の毛づくろいをしてくれることもあります。好奇心旺盛ですね」



飼い主さん夫婦に見守られながら、にぎやかな日々を送るアルタイルちゃん。その一枚は多くの人を驚かせましたが、同時にフクロウの意外な一面を知るきっかけにもなりました。リプライ欄には、思わず二度見してしまった人たちから、温かい声が寄せられています。



「寝落ち？」

「まるで蜂の巣」

「めっちゃビビったw 」

「三徹明けのフクロウ」

「完全に溶けてますねw」

「ぽかぽかで気持ちよさそう」

「幸せそうに寝てて最高ですね」

「ベビちゃんの無防備さがたまらないわ」

「1歳でこんなかわいいことするなんて」

「ただの全力の日向ぼっこなのほんと草」

「絶対日向ぼっこからの寝落ちでしょ（野生感どこ行った？）」

「心臓止まるかと思った……！ 幸せそうに寝てるのかわいすぎる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）