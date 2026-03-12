「巣……巣……ついに父ちゃんの頭にやらかす」



【動画】思わず二度見！ パパの頭上で産卵した鳩さん

そんなコメントが添えられた動画と写真が、6.2万人を驚かせています。映っているのは、鳩の「リン」ちゃん（生後8カ月・女の子）です。



飼い主のXユーザー・ぽぅぽぅのいる世界さん（@popoko0501）は、不幸な事情で見捨てられたレース鳩や、けがなどで野生に帰れない鳩を保護し、一緒に暮らしています。野生鳩については自治体に「傷病鳥獣飼養登録（または許可）」を申請し、認められたうえで終生飼養を行っています。



話題の投稿には、飼い主さんの夫の頭にとまるリンちゃんの姿が。さらに写真を見ると――なんと、夫の頭上に卵がひとつ置かれているではありませんか。どうやらリンちゃんが産み落としたようです。



鳩の巣は通常、細い小枝や枯れ草などの軽い素材で作られます。それがリンちゃんにとっては、夫のふわふわとした髪の毛が最適だったようです。「巣頭（すあたま）」とは、鳥の巣のような頭をユーモラスに表した言い方ですが、今回ばかりは本当にその上で産卵が行われ、まさに字のごとく“巣頭”が成立した瞬間でした。これには夫婦もびっくり。



めったにお目にかかれない様子に、「まさか頭の上に」「究極の天然素材」「安全な巣だと判定されたんですかね」など、驚きと感嘆の声が寄せられました。詳しく話を聞きました。



パパ大好きなリンちゃん 家族も驚きの産卵ハプニング

ーー当時の状況を教えてください。



「鳩は生後4カ月ほどで繁殖が可能になり、産卵が近づくと営巣といって巣作りを始めます。リンはあまり巣作りが得意ではなく、箱の中や少し高い場所にある入れ物など、身近な場所を巣にすることが多いんです。今回はお気に入りの場所が見つからなかったのか、主人の頭を巣にすると決めたようでした」



ーー鳩が人の頭を巣にすることはありますか。また、リンちゃんがパパの頭を選んだ理由は？



「少なくとも私は聞いたことがありません。手のひらに産卵した例は聞いたことがあります。リンは幼鳥のころから私たち夫婦に育てられ、ずっと人と一緒に暮らしてきました。自分も同じ仲間だと思っているのかもしれません。とくに寝起きをともにしている夫にはよく懐いています。白髪まじりの天然パーマでうねりのある髪質なので、卵が落ちにくく、産卵場所としてちょうどよかったのだと思います」



ーー産卵の瞬間はどんな様子でしたか。



「夫の頭に何度もやって来て、タイミングをうかがっている様子でした。しばらくして頭の上でじっとしたので、私と娘で『もしかして……卵？』と確認しようとしたところ、リンが翼で叩いて威嚇してきました。ただ、夫とは信頼関係ができているため、触っても怒らず、リンを手に乗せることができました。改めて見ると、やはり卵がありました。家族一同びっくりで、笑っていいのかも分からず『どうしよう？』と戸惑いました（笑）。その後は夫の頭の上で“抱卵体勢”に入り、約3時間そのまま過ごすことに。鳩の体温は約40度あるため、頭はかなり温かかったそうです。卵が落ちないよう別の容器に移すと、リンもそこで抱卵してくれて、ようやくホッとしました」



ーー投稿が大きな反響を呼びましたね。



「『やはり巣頭は存在したんだ』というコメントが多くて、思わず笑ってしまいました」



ーーキジバトのリンちゃんとは、どのように出会われたのでしょうか。



「キジバトは本来、法律（鳥獣保護管理法）により、一般の人が飼育することはできない鳥です。リンは自宅の庭にあった卵から生まれました。親鳩の姿が見えなくなり、巣が放置された状態となっていましたが、その卵のひとつが無事に孵化したのです。当初は成長したら自然に返すことも考えていました。しかし、リンには両脚に脚弱症という障害があり、足の指がうまく開かず、自然界で生きていくのは難しいと獣医師から診断されました。現在は関係機関に届け出を行い、終生飼養の許可を得た上で、最期まで責任を持って保護しています」



投稿には、めずらしい産卵の様子に驚きと感動の声が多数寄せられました。



「まさか頭の上に」

「芸術品の完成だｗ」

「ステキな鳥の巣パパ」

「落ち着きすぎてて笑った」

「大黒柱のてっぺんなら安心」

「かわいすぎて許せちゃうよね」

「真夜中に大爆笑しちゃった（笑）」

「安全な巣だと判定されたんですかね」

「父ちゃんのアタマが鳥の巣に（笑）」

「確かに巣に見えなくもない（笑）愛かなぁ」

「究極の天然素材を見つけてしまったんですね」

「父ちゃんだと安全だと思われてるのかもですね（笑）」

「鳩って通常すごいテキトーな巣なんだよね。それ考えるとこの巣は豪邸（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）