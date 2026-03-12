1-2月のハイテク産業の売上高は前年同期比16．1％増―中国

中国国家税務総局の税収データによると、今年1〜2月、中国では科学技術のイノベーションが良好な成長を示し、多くの分野で目立った成果が示されたことが分かりました。

中国のイノベーション産業は1〜2月に急成長し、ハイテク産業の売上高は前年同期比16．1％増と高い成長率を維持したとのことです。うちハイテクサービス業の売上高は同17．2％増となり、特に科学技術仲介サービスは同25．6％増、自然科学研究・試験開発は同17．4％増と大幅な伸びを示しました。また、ハイテク製造業の売上高は同14．5％増で、低空経済、商業宇宙開発、一般消費者向け電子製品分野などのけん引により、航空宇宙設備製造業は同28．5％増、電子通信機器製造業は18．4％増と大幅な成長を達成しました。

一方、科学技術リソースの流動も活発になっています。データによると、1〜2月には、中国の科学研究・技術サービス業の売上高は同23．6％増と高い成長率を維持したとのことです。科学的技術価値の高い知的財産（特許）集約型産業の売上高は同12．8％増となりました。（提供/CGTN Japanese）