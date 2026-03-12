トッテナムは４戦４敗の新指揮官を即解任すべき？ 監督も務めたOBがバッサリ「彼はガソリン缶を手に持つ消防士だ。火に油を注いでいる」
“解任ブースト”なるものは発生しなかった。それどころか、悪化している感がある。
プレミアリーグで大苦戦を強いられているトッテナムは、先月にトーマス・フランク監督を解任し、イゴール・トゥードルを暫定的な新監督に迎えた。
47歳のクロアチア人指揮官は、昨季の終盤に古巣ユベントスへ赴き、９試合で１敗という好成績でチャンピオンズリーグの出場権獲得に導いた過去がある。ただ、ロンドン北部では力を発揮できていない。
初陣となった同じ街の宿敵アーセナルとのダービーを皮切りに、プレミアリーグで３連敗。さらに、リーグフェーズを４位で突破したチャンピオンズリーグにおいても、アトレティコ・マドリーとのラウンド16第１レグを２−５で落とし、４戦４敗となってしまった。
批判が絶えないなか、英公共放送『BBC』によれば、元トッテナムGKポール・ロビンソン氏は、そもそもの監督人事を疑問視。次のように語った。
「新監督効果とは、新しい監督が来て選手が反応し、１、２試合結果を出す現象だ。トッテナムが求めていたのはそれだった。彼らは間違った時期に間違った人物を任命した。選手たちのパフォーマンスを見れば分かる。最低限求められるのは最大限の努力だ。姿勢と取り組みが欠けていた。彼らは監督のためにプレーしていなかった」
また、元トッテナムMFで、同クラブで2013年12月から半年間監督を務めたティム・シャーウッド氏は、トゥードルの存在は逆効果だと訴えた。
「彼は選手たちに全く活力を与えていない。彼はガソリン缶を手に持つ消防士だ。選手たちの自信を取り戻すどころか、火に油を注いでいる」
降格圏までわずか１ポイントの16位に沈む名門は、再び監督交代に踏み切るのか。猶予はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
プレミアリーグで大苦戦を強いられているトッテナムは、先月にトーマス・フランク監督を解任し、イゴール・トゥードルを暫定的な新監督に迎えた。
47歳のクロアチア人指揮官は、昨季の終盤に古巣ユベントスへ赴き、９試合で１敗という好成績でチャンピオンズリーグの出場権獲得に導いた過去がある。ただ、ロンドン北部では力を発揮できていない。
批判が絶えないなか、英公共放送『BBC』によれば、元トッテナムGKポール・ロビンソン氏は、そもそもの監督人事を疑問視。次のように語った。
「新監督効果とは、新しい監督が来て選手が反応し、１、２試合結果を出す現象だ。トッテナムが求めていたのはそれだった。彼らは間違った時期に間違った人物を任命した。選手たちのパフォーマンスを見れば分かる。最低限求められるのは最大限の努力だ。姿勢と取り組みが欠けていた。彼らは監督のためにプレーしていなかった」
また、元トッテナムMFで、同クラブで2013年12月から半年間監督を務めたティム・シャーウッド氏は、トゥードルの存在は逆効果だと訴えた。
「彼は選手たちに全く活力を与えていない。彼はガソリン缶を手に持つ消防士だ。選手たちの自信を取り戻すどころか、火に油を注いでいる」
降格圏までわずか１ポイントの16位に沈む名門は、再び監督交代に踏み切るのか。猶予はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」