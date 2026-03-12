石原さとみ、子どもとの大事なルーティンは「見つめ合うこと」 どんなに忙しくても目と目を合わせてメッセージ
俳優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンビバレッジ『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会に参加した。
【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ
商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的な仕上がりとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、かわいくて仕方なくて！」と目尻を下げまくった。
2児のママである石原。仕事でも多忙を極めるが、その中でも大切にしていることを問われると「我が家では必ず行っていることがありまして。どんなに忙しくても、どんなに時間がなくても、子供と見つめ合って、あなたのことがどれだけ大事なのかを伝える時間を必ず持っています」と強く語る。「すごく大事だなと思うのが見つめ合う時間。しっかり目を見て大事だと伝える時間って、ほかの人ではできないコミュニケーションだと思うんです。同じ方向を向いて何かを遊んだりすることはできる。ですけど見つめ合うって、子どもは純粋だから心から心を許している、安心できる人にだけできる行為な気がして。見つめ合う時間、10秒や5秒でもいいので、その時間を持つことは、どんなに忙しくても欠かさないようにしています」と話していた。
新商品の『キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル』を17日から全国で発売。石原が出演する新CM「ムテキッズ誕生！」篇が同日から全国で放映・配信される。
【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ
商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的な仕上がりとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、かわいくて仕方なくて！」と目尻を下げまくった。
新商品の『キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル』を17日から全国で発売。石原が出演する新CM「ムテキッズ誕生！」篇が同日から全国で放映・配信される。