テレ東、入社5年目社員が総合演出の新番組スタートへ 1年半前まで人事部『あなたの知らないNO.1』
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開いた。入社5年目の社員が総合演出を務める新番組をスタートさせると発表した。
テレ東は4月16日から『〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ』（後7：54）を放送する。さまざまな業界の頂点を発掘、こだわりに密着し、どうやってそのいただきに上り詰めたのかを掘り下げ、その神業の限界に迫るドキュメントバラエティーだ。
プロデューサーを務めるのは入社5年目の手島功貴氏で、総合演出も担当する。手島氏は1年半前まで人事部でだったという。
記者に対して番組の魅力を伝えた手島氏は「今後、学んでいかないといけないことはある。番組の中身の面白さとしても、一人の演出家として成長して、愛されるコンテンツをつくっていきたい」と話した。
