石原さとみ、大らかな子育て論「前提として思い通りになると思っていない」 考え方で気持ちも楽に
俳優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンビバレッジ『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会に参加した。
【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ
商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的な仕上がりとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、かわいくて仕方なくて！」と目尻を下げまくった。
子供の好き嫌いが話題に。2児のママである石原は「私の友だちの親子が、それで悩んでいて。大変そうだなと思うんです。その友だちとも話すんですけど『好き嫌いがあったとしても大きくなっている』と。好き嫌いがあっても元気よく生きている。私自身、子供が緑色の葉野菜を残す時があったんです。環境が変わったら食べるかなと思って、ピクニックのお弁当で持たせてみたりしたんです。でも食べなかった。その時に『嫌いな物がハッキリしているって、なんてステキなんだ』と思って。好きな物もハッキリしている。好き嫌いがあるのは人間らしくて、とてもステキだなと思った」と振り返る。第2子誕生以降は、食べる姿を見せているうちに好き嫌いはなくなったという。「大人でも気分じゃない時などムラがある。子供が『これ、イヤだな』と言った時は『わかる〜』って言ってます」と笑顔で話していた。
大らかな心で子育てをしているそう。「俯瞰で見てみることを意識してます。前提として（子育ては）思い通りになると思っていないです。天気と同じような感覚。『雨降って！』とか『晴れて！』とか無理じゃないですか。思い通りにならない、コントロールできないと、そもそも思っていると自分の中でいろんな感情が抑えられる部分がある」と話していた。
新商品の『キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル』を17日から全国で発売。石原が出演する新CM「ムテキッズ誕生！」篇が同日から全国で放映・配信される。
