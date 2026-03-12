『薬屋のひとりごと』猫猫と壬氏が大阪へ“ふたりたび” JR東海「推し旅」で限定コンテンツ実施
JR東海「推し旅」では、ライトノベル『薬屋のひとりごと』との第3弾コラボ企画「薬屋のふたりたび 大阪篇」を4月17日から実施する。
【画像】美しい！「薬屋のふたりたび-大阪篇」認定試験合格でもらえる合格証
東海道新幹線の車内限定で楽しめる限定ボイスや朗読コンテンツの配信、大阪を舞台にしたオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリーなど、特別な体験が多数用意。さらに、オリジナルイラストを使用した限定グッズやガイドブックの販売など、今回も見逃せない内容がもりだくさんとなる。
■東海道新幹線の車内限定で楽しめるコンテンツ
・「薬屋のふたりたび 大阪篇」プロローグボイスの配信
猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）はまたもや東海道新幹線に乗車し、今回は薬に関連する施設が軒を連ねる「薬のまち」大阪を目指して“ふたりたび”。大阪へ向かう2人のやり取りを東海道新幹線の車内限定で楽しめる。
・『薬屋のひとりごと』朗読コンテンツの配信
ライトノベルの一部を、猫猫役・悠木碧と壬氏役・大塚剛央が朗読。ライトノベル『薬屋のひとりごと』の世界が2人の声で紡がれる。
4月17日〜5月13日
第4巻 「終話」より一部抜粋
読み手：悠木碧
5月14日〜6月18日
第1巻 6話「毒見役」より一部抜粋
読み手：大塚剛央
6月19日〜7月20日
第1巻 7話「枝」より一部抜粋
読み手：悠木碧
・挑戦者求む！東海道新幹線車内限定『薬屋のひとりごと』認定試験
東海道新幹線の車内限定で、『薬屋のひとりごと』に関する認定試験（オリジナルクイズ）に挑戦できる。ライトノベル第1巻〜第6巻の内容から各巻ごとに10問出題。10問全問正解すると、猫猫や壬氏のオリジナル音声付きデジタル合格証がプレゼントされる。各巻ごとに異なる合格証やオリジナル音声が楽しめる。
・オリジナル特典のプレゼント
上記3つのコンテンツのいずれかを楽しむと、第1弾や第3弾コラボ企画のオリジナルイラストを使用した各種特典が大阪・アニメイト梅田でプレゼントされる。なお、引き換えは1人につき1日1回まで。特典はなくなり次第、終了となる。
4月17日〜5月13日
きっぷ風記念カード（第1弾イラスト）
5月14日〜6月18日
ミニステッカー2枚セット（第3弾イラスト）
6月19日〜7月20日
ミニトートバッグ（第3弾イラスト）
■大阪で楽しめるコンテンツ
・大阪周遊デジタルスタンプラリーの実施
各チェックポイントで、キャンペーンサイトにアクセスすると楽しめる。大阪を巡る猫猫と壬氏の様子を楽しむことができるオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリー。ふたりたびを楽しむ猫猫と壬氏のボイスはファン必聴の内容。
デジタルスタンプラリーのコンプリート特典として、オリジナルポストカード（全2種）がランダムで1枚、大阪・アニメイト梅田でプレゼントされる。なお、引き換えは1人につき1日1回まで。特典はなくなり次第、終了となる。
・ 限定ガイドブック「薬屋のふたりたび 大阪篇」を販売
本企画のために制作した限定ガイドブックをアニメイト梅田で販売。デジタルスタンプラリーの各施設の情報に加え、珠玉の大阪グルメスポット、悠木と大塚のスペシャルインタビューなど、今回ももりだくさんの内容となっている。
・ オリジナルイラストを使用した限定グッズの販売
大阪各所でオリジナルイラストを使用した限定グッズが販売される。オリジナル御朱印やコラボドリンクに加え、猫猫と壬氏をイメージして調香された作者・日向夏氏監修の除菌ミストなど。また、アニメイト梅田でも、オリジナルイラストを使用したグッズが販売される。
・テーマカフェ連動キャンペーン
本企画の実施期間中に東京・大阪で開催される、原作小説のテーマカフェ『薬屋のひとりごと』原作小説カフェとの連動キャンペーンも実施。テーマカフェの詳細や連動キャンペーンの内容は、後日キャンペーンサイトにて告知される。
5月14日〜7月5日
東京・BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店
5月28日〜6月28日
大阪BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店
【画像】美しい！「薬屋のふたりたび-大阪篇」認定試験合格でもらえる合格証
東海道新幹線の車内限定で楽しめる限定ボイスや朗読コンテンツの配信、大阪を舞台にしたオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリーなど、特別な体験が多数用意。さらに、オリジナルイラストを使用した限定グッズやガイドブックの販売など、今回も見逃せない内容がもりだくさんとなる。
・「薬屋のふたりたび 大阪篇」プロローグボイスの配信
猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）はまたもや東海道新幹線に乗車し、今回は薬に関連する施設が軒を連ねる「薬のまち」大阪を目指して“ふたりたび”。大阪へ向かう2人のやり取りを東海道新幹線の車内限定で楽しめる。
・『薬屋のひとりごと』朗読コンテンツの配信
ライトノベルの一部を、猫猫役・悠木碧と壬氏役・大塚剛央が朗読。ライトノベル『薬屋のひとりごと』の世界が2人の声で紡がれる。
4月17日〜5月13日
第4巻 「終話」より一部抜粋
読み手：悠木碧
5月14日〜6月18日
第1巻 6話「毒見役」より一部抜粋
読み手：大塚剛央
6月19日〜7月20日
第1巻 7話「枝」より一部抜粋
読み手：悠木碧
・挑戦者求む！東海道新幹線車内限定『薬屋のひとりごと』認定試験
東海道新幹線の車内限定で、『薬屋のひとりごと』に関する認定試験（オリジナルクイズ）に挑戦できる。ライトノベル第1巻〜第6巻の内容から各巻ごとに10問出題。10問全問正解すると、猫猫や壬氏のオリジナル音声付きデジタル合格証がプレゼントされる。各巻ごとに異なる合格証やオリジナル音声が楽しめる。
・オリジナル特典のプレゼント
上記3つのコンテンツのいずれかを楽しむと、第1弾や第3弾コラボ企画のオリジナルイラストを使用した各種特典が大阪・アニメイト梅田でプレゼントされる。なお、引き換えは1人につき1日1回まで。特典はなくなり次第、終了となる。
4月17日〜5月13日
きっぷ風記念カード（第1弾イラスト）
5月14日〜6月18日
ミニステッカー2枚セット（第3弾イラスト）
6月19日〜7月20日
ミニトートバッグ（第3弾イラスト）
■大阪で楽しめるコンテンツ
・大阪周遊デジタルスタンプラリーの実施
各チェックポイントで、キャンペーンサイトにアクセスすると楽しめる。大阪を巡る猫猫と壬氏の様子を楽しむことができるオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリー。ふたりたびを楽しむ猫猫と壬氏のボイスはファン必聴の内容。
デジタルスタンプラリーのコンプリート特典として、オリジナルポストカード（全2種）がランダムで1枚、大阪・アニメイト梅田でプレゼントされる。なお、引き換えは1人につき1日1回まで。特典はなくなり次第、終了となる。
・ 限定ガイドブック「薬屋のふたりたび 大阪篇」を販売
本企画のために制作した限定ガイドブックをアニメイト梅田で販売。デジタルスタンプラリーの各施設の情報に加え、珠玉の大阪グルメスポット、悠木と大塚のスペシャルインタビューなど、今回ももりだくさんの内容となっている。
・ オリジナルイラストを使用した限定グッズの販売
大阪各所でオリジナルイラストを使用した限定グッズが販売される。オリジナル御朱印やコラボドリンクに加え、猫猫と壬氏をイメージして調香された作者・日向夏氏監修の除菌ミストなど。また、アニメイト梅田でも、オリジナルイラストを使用したグッズが販売される。
・テーマカフェ連動キャンペーン
本企画の実施期間中に東京・大阪で開催される、原作小説のテーマカフェ『薬屋のひとりごと』原作小説カフェとの連動キャンペーンも実施。テーマカフェの詳細や連動キャンペーンの内容は、後日キャンペーンサイトにて告知される。
5月14日〜7月5日
東京・BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店
5月28日〜6月28日
大阪BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優