タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 小野真弓 】 45歳の誕生日を報告 「なかなか大人になりきれず発展途上のままの私ですが」「コツコツ頑張っていきます」



小野さんは「わたくし本日、誕生日を迎えまして45歳になりました」と、笑顔の絵文字を添えて投稿。



続けて、「なんだかあっという間に、ぐるぐる一年が過ぎて 45という数字を改めて文字で見て、びっくりしていますが」と45歳という年齢に戸惑いながらも、「45年間、楽しく元気に過ごせているのは、まちがいなく両親や、仲間、応援してくださってる皆様のおかげ。いつも、ありがとうございます 心から感謝です」と、感謝の気持ちを綴りました。





そして「なかなか大人になりきれず発展途上のままの私ですが わたしも、わたしの家族の動物たちも、にこにこ笑っていられるように 周りの皆様にも笑顔になってもらえるように コツコツ頑張っていきますので 45歳のわたくしも、どうぞ、よろしくお願いいたします」と、抱負を記しています。







【担当：芸能情報ステーション】