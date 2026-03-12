モデルの押切もえが１２日、自身がデザインプロデュースを手がけたデザイナーズマンション「ＰＲＥＭＩＵＭ ＣＵＢＥ 西荻窪＃ｍｏ」が完成したことを発表した。

２月末に東京都杉並区に完成した節目の１０棟目。西荻窪駅から徒歩７分の好立地で、完成から約２週間で大部分が契約済みだという。完成直後に内覧を済ませた押切は「駅を降りて歩き出すとホッとする感じがあり、古くから大切にされている公園やお寺もあって、休日散歩が楽しめそうな場所です」と、周辺地域の魅力を語りつつ、「外観は地域の雰囲気になじむように考え、『このマンションに住みたい』と思ってもらえるような特別感も出しました。タイルの配置は何度もサンプルを取り寄せて、最も理想的なバランスを追求しました」と、こだわりを説明した。

さらにエントランスのライティング、室内の壁紙からドアノブまで、細部に押切のこだわりとアイデアが反映。バスルームは全室に「ＲｅＦａ」のシャワーヘッドを標準装備しており、「毎日のバスタイムを癒やしの時間にしてもらえたらうれしいです」と、期待を寄せた。